La historia de amor de Sofía Vergara y Joe Manganiello: Sus mejores momentos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Sofía Vergara Joe Manganiello Credit: Barry King/Getty Images ¿Se acabo el amor? Sofía Vergara y Joe Manganiello recién anunciaron que se están divorciando después de siete años de matrimonio. "Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos", expresó la pareja a Page Six. Empezar galería Nuevo capítulo Sofia Vergara Joe Manganiello Credit: Gregg DeGuire/WireImage "Como dos personas que se aman y se aprecian mucho, les pedimos amablemente que respeten nuestra privacidad en este momento mientras navegamos esta nueva fase de nuestras vidas", añadió la pareja a Page Six al anunciar su divorcio. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Caminos separados Sofía Vergara Credit: Jeffrey Mayer/WireImage Las alarmas de posibles problemas en la relación sonaron cuando la actriz colombiana viajó a Italia a celebrar su cumpleaños 51 con amigos, pero sin su esposo, quien la felicitó en las redes sociales con el simple mensaje: "feliz cumpleaños Sofía". Fuentes cercanas a la pareja revelaron que llevan un tiempo distanciados. 2 de 9 Ver Todo El flechazo Sofia Vergara Joe Manganiello Credit: Dimitrios Kambouris/VF14/WireImage Se conocieron en una cena en la Casa Blanca en el 2014. En aquel entonces, Vergara estaba comprometida con Nick Loeb. Un amigo en común, Jesse Tyler Ferguson, parte del elenco de Modern Family, presentó a Sofía y Joe durante esta cena en Washington. Unas semanas después del evento, Vergara anunció que se estaba separando de Nick Loeb. Al ver que estaba soltera, Manganiello le pidió a Ferguson el teléfono de la barranquillera. Aunque ella no se sentía lista para empezar una nueva relación, el actor cautivó su corazón. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Su primera cita Sofia Vergara Joe Manganiello Credit: JB Lacroix/WireImage El actor de Magic Mike viajó a Nueva Orleans a visitar a Vergara, quien estaba grabando la comedia Hot Pursuit. El actor reveló a The Jess Cagle Show la reacción inicial de Sofía Vergara cuando la invitó a salir: "Ella me dijo: 'tú estás loco' y yo le dije: 'te veo la próxima semana'". Su primera cita fue el 14 de junio del 2014, y el resto es historia. 4 de 9 Ver Todo ¡Es oficial! Joe Manganiello Sofia Vergara Credit: James Devaney/GC Images Joe Manganiello celebró el cumpleaños 42 de su novia en el restaurante Nobu de Malibú. Luego fueron fotografiados juntos paseando por Los Ángeles. La pareja confirmó su relación públicamente en agosto del 2014. "Estoy muy feliz románticamente. No puede ser mejor", dijo la actriz a PEOPLE. En una entrevista con Extra, Vergara confirmó que estaba en una relación amorosa con el actor. 5 de 9 Ver Todo Su compromiso Joe Manganiello Sofia Vergara Credit: Rich Fury/Getty Images for Maui Film Festival En noviembre del 2014, se mudaron juntos. En Navidad, el 24 de diciembre del 2014, Joe Manganiello le pidió matrimonio a Sofía Vergara durante un viaje a Hawaii. El actor reveló a Haute Living que se arrodilló en la suite de su hotel, mientras se veía el atardecer por un ventanal de la habitación, y le pidió que fuera su esposa en español. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio La boda La pareja se juró amor eterno en Breakers Resort en Palm Beach, Florida ante unos 350 invitados. Vergara escogió un vestido de novia de Zuhair Murad y Manganillo un tuxedo clásico para el gran día. Tras bailar juntos "The Way You Look Tonight" de Frank Sinatra, disfrutaron al ritmo de Pitbull, quien cantó en la boda. 7 de 9 Ver Todo Luna de miel Joe Manganiello Sofia Vergara Credit: Rich Fury/Getty Images for Maui Film Festival Los recién casados pasaron su luna de miel en Parrot Cay en las islas Turcas y Caicos. "Nunca olvidaremos este lugar", escribió Vergara sobre la paradisíaca playa. Desde entonces, han deleitado a sus seguidores en las redes sociales con fotos de sus vacaciones juntos, pasando tiempo de calidad con Manolo, el hijo de la actriz y otros familiares. Sus cenas navideñas y sus fotos con su perrito Bubbles también han sido épicas. 8 de 9 Ver Todo Fin de su matrimonio Sofia Vergara Joe Manganiello Credit: Amy Sussman/Getty Images Después de siete años juntos y de convertirse en una de las parejas más queridas de Hollywood, la noticia de su ruptura tomó a muchos por sorpresa. Una fuente reveló a Page Six: "Sofía y Joe se han ido distanciando desde hace un tiempo y están dándose espacio para contemplar su futuro". Les deseamos lo mejor en esta nueva etapa. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

