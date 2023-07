Se revelan las razones de la ruptura de Sofía Vergara y Joe Manganiello Se revelan las razones de la ruptura de Sofía Vergara y Joe Manganiello. Hablan fuentes cercanas a la expareja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La noticia del divorcio de Sofía Vergara y Joe Manganiello tras siete años de matrimonio sorprendió a muchos. La historia de amor de la pareja cautivó al mundo. Fuentes cercanas a los actores revelan las razones detrás su ruptura. "Han estado distanciándoselo desde hace un tiempo ya y trataron de resolver las cosas, pero están enfocados en diferentes áreas de sus vidas", dijo una fuente cercana a la barranquillera a PEOPLE. Esta fuente describió el matrimonio de siete años de Vergara, de 51 años, y Manganiello, de 46, como "un apasionado y abarcador romance, que mantuvo las llamas encendidas por bastante tiempo". Una segunda fuente reveló a PEOPLE: "Nunca he visto a dos personas tan enamoradas, tan apasionadas, tan felices. Siempre estaban riéndose, amorosos y muy felices. Había un brillo mágico alrededor de ellos. Ambos son personas reales que tienen los pies en la tierra". La fuente cercana a la actriz dice que el fuego inicial entre ambos fue apagándose. "Ellos definitivamente se aman y se respetan, pero una vez que esa pasión inicial va muriendo y otras areas se interponen, entonces las pequeñas diferencias se agrandan", reveló. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sofia Vergara Joe Manganiello Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La segunda fuente dijo que esas pequeñas diferencias fueron dañando la relación. "Ellos tenían diferencias sobre cómo deberían avanzar sus vidas y eso causó estrés". La pareja se conoció en el 2014 en una cena en La Casa Blanca. En diciembre de ese año, se comprometieron y se casaron en noviembre del 2015. La actriz colombiana estuvo casada anteriormente con Joe González, de 1991 a 1993. Joe fue su primer amor y el padre de su hijo Manolo, de 31 años. Sofia Vergara Joe Manganiello Credit: Michael Buckner/Variety/Penske Media via Getty Images La fuente cercana a Sofía Vergara la describe como una mujer trabajadora, "que piensa en todo lo que puede salir mal antes de que pase", y describe a Joe Manganiello como un hombre relajado. Sus personalidades se complementaron por muchos años, pero hace un tiempo las diferencias comenzaron a pesar más. "Cuando la vida te da limones, vienes a Italia y los exprimes", escribió Vergara en Instagram junto a una foto suya cenando en Villa Cimbrone. El mes pasado, la pareja puso su mansión de siete habitaciones y 11 baños en Beverly Hills a la venta, reporta PEOPLE, pidiendo $18 millones por la propiedad que fue su nido de amor.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Se revelan las razones de la ruptura de Sofía Vergara y Joe Manganiello

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.