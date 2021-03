Sofía Vergara y Joe Manganiello juntos en nuevo proyecto: "Fue divertido y aterrador" Sofía Vergara y Joe Manganiello reflexionan sobre la primera vez que se conocieron, más: su nueva campaña de Cadillac. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sofía Vergara y Joe Manganiello siguen tan enamorados como el primer día que se juraron amor eterno hace cinco años en The Breakers Resort in Palm Beach, Florida. Según explicó la pareja en entrevista con Terri Seymour de Extra, fue amor a primera vista. "La primera vez que la vi en persona fue en el backstage de los MTV Music Awards donde Gaga lució el vestido de carne. [Sofía] estaba presentando después de mí, así que bajé del escenario, caminé junto a ella y dije algo como 'Rompe una pierna' o algo así y fue como, 'Dios, mira eso, ¡guau, está bien!'". Por su parte, Sofía reveló que nunca se le cruzó por la mente sostener un noviazgo con Manganiello, cuatro años menor a ella. "Yo estaba como, '¿Quién es ese tipo?' pero, por supuesto, nunca se me ocurrió que podría salir con él ni nada porque era demasiado guapo, más joven que yo. Ni siquiera se me pasó por la cabeza que íbamos a terminar casados ​​". Las agendas de trabajo de la pareja están sumamente apretadas. Mientras Sofía se alista para su regreso a la segunda temporada de America's Got Talent, Joe participará en un sinnúmero de películas como, entre otras, Zack Snyder's Justice League. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, la pareja recientemente grabó un comercial para la campaña Let Go de Cadillac, en el que también participan los Jonas Brothers, Tiffany Hadish y Twitch. Sobre la función de asistencia al conductor con manos libres, la artista colombiana dijo a People en Español: "Fue divertido y aterrador. Cuando cambias de carril, simplemente tocas el cambiador de carril y detectará dónde están los autos en la carretera y acelerará subir o bajar la velocidad dependiendo de dónde estén los coches. Es asombroso". Al preguntarle a la pareja sobre quién maneja mejor, ambos dijeron que se consideran buenos conductores. "Los dos manejamos bien, pero dejo que Joe maneje porque me siento más segura".

