¿Eres tú, Sofía Vergara?

Irreconocible Sofia Vergara Credit: Backgrid/The Grosby Group Sofía Vergara muestra su increíble transformación en el set de la cinta sobre la narcotraficante Griselda Blanco que filma en California para Netflix. Sombría Linda Evangelista Credit: Splash News/The Grosby Group La modelo Linda Evangelista reapareció en público tras revelarle a PEOPLE las secuelas que le dejó un tratamiento de pesadilla. Juntitos los dos Salma Hayek y Francois-Henry Pinault Credit: Instar Images/The Grosby Group Y el ex de la destrozada modelo , Francois-Henry Pinault, fue captado celebrando su 13vo aniversario de bodas con la mexicana Salma Hayek en un restaurante muy chic de Londres. ¡Queremos rooock! Pauina Rubio saca la lengua en ciudad de mexico Credit: Mezcalent Paulina Rubio se presentó en Ciudad de México para anunciar su Perrísimas Tour al lado de Alejandra Guzmán que tocará varias ciudades de su país y de Estados Unidos. Adelante La reina Isabel II aparece con un bastón en el castillo de Windsor Credit: Getty Images La que no se deja vencer ni por nada es la reina Isabel II, de 95 años, a quien captamos en una reunión usando el bastón que desde hace días usa sin parar. ¡Bravo! Carlos Rivera en Jose en Sonador Ciudad de Mexico Credit: Mezcalent Otro que está feliz y contento en la capital mexicana es el cantante Carlos Rivera a quien captamos en plan triunfal durante una representación de la obra Jesucristo Súper Estrella. ¿A dónde? J Balvin Credit: Backgrid/The Grosby Group El papá primerizo J Balvin se dejó ver disfrutando del buen clima por las calles de West Hollywood. ¿Titanic? Cardi B Credit: The Image Direct/The Grosby Group ¡No! Es la grabación del nuevo video de Cardi B en Marina del Rey, California.

