Sofía Vergara llora la gran pérdida de un ser querido en Colombia La actriz y empresaria colombiana publicó una foto con sus familiares en Santa Marta para darle la despedida a su querido "Tano". Por Mayra Mangal

Sofía Vergara está pasando momentos muy tristes por el fallecimiento de un ser muy querido para ella y su familia en Santa Marta, Colombia, que falleció este fin de semana. Se trata de Don Orlando Ceballos Pinedo, conocido cariñosamente como "Tano" Ceballos y quien falleció este sábado por la mañana, según reportan medios locales en el Departamento de Magdalena. "Pensando mucho a mi familia en Santa Marta QEPDTano", exclamó este domingo por la noche la estrella de America's Got Talent (NBC) en un post de Instagram donde aparece en una foto familiar del reencuentro que tuvieron años atrás. En la foto aparece el empresario junto con otros parientes no identificados. El motivo del deceso no ha sido especificado, pero múltiples fuentes en Colombia aseguran que la causa no fue la COVID-19 -que ha dejado varios muertos en la región-, sino que su estado "se fue deteriorando por quebrantos de salud". En su cuenta de Twitter, el arquitecto y escritor Víctor Rodríguez F. confirmó la noticia y expresó sus condolencias para la familia. "El empresario samario Orlando "Tano" Ceballos Pinedo ha fallecido. A Isabelita, sus hijos, familiares y amigos nuestro sentido pésame en este momento de dolor. Paz en su tumba", expresó. Vergara ha estado muy al pendiente de los acontecimientos de la COVID-19 en su querida Colombia y haca aproximadamente un mes colgó este mensaje para apoyar invitar a todos a prevenir el contagio: ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1275090405936300034%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eltiempo.com%2Fcolombia%2Fbarranquilla%2Fsofia-vergara-envia-mensaje-a-barranquilla-por-el-coronavirus-509734

Sin lugar a dudas, una persona muy importante en la vida de la querida actriz y mamá . Todo nuestro cariño y fuerza para sus familias en estos duros momentos. Que Descanse En Paz. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

