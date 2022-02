¡Vas a enloquecer con las fotos de Sofía Vergara en este bikini de camuflaje! Por Sofía Vergara parece que el tiempo no pasara, y sigue luciendo como una reina a sus 49 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Por Sofia Vergara parece que el tiempo no pasara. La famosa actriz y modelo colombiana, a sus 49 años, sigue luciendo como una reina y acapara todas las miradas. Ahora Vergara compartió unas fotos en un #tbt de Instagram, donde aparece solamente con un bikini de camuflaje, y que han enloquecido a sus miles de seguidores. Según la actriz, es una sesión de fotos que se hizo en Miami, donde las prendas que viste dejan ver el fabuloso cuerpo que siempre ha tenido la colombiana. Ante las imágenes, los seguidores no se pudieron quedar callados. Aunque las foto son de unos años atrás, algunos le dijeron que aún hoy luce tan sexy como antes. "¡Todavía te ves así!"; "pero que divinaaaaaaa 😻😻😻"; "la definición de belleza ahí mismo"; "metas corporales ahora y siempre 🔥🔥🔥"; "perfecta desde siempre", le dijeron. En una ocasión durante un juego al que fue sometida en el show de Ellen (ABC), a la actriz le preguntaron cuál era la parte de su cuerpo de la cual se sentía más orgullosa. La colombiana respondió con una divertida oración: "Realmente quiero decirles que he abierto puertas [con dichos atributos]". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de su increíble figura, Vergara ha dicho que le gustaría ser más fitness. "Quisiera ser más atlética, pero cuando naces con boobies gigantes...las tuve desde los 13 años] y se hicieron más grandes cuando me embaracé y tuve al bebé", pues al parecer resulta más difícil.

