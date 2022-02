Sofía Vergara mostró foto de la cicatriz que le dejó el cáncer para hacer llamado a sus fans La actriz colombiana mostró su cicatriz y lanzó un mensaje de concientización. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sofia Vergara es Griselda Blanco Credit: Amy Sussman/Getty Images La actriz colombiana Sofía Vergara, de 49 años, compartió una foto en sus redes sociales en la que dejó ver orgullosa las huellas que ha dejado su lucha contra el cáncer de tiroides. En la fotografía publicada en su popular cuenta de Instagram, que cuenta con más de 24 millones de seguidores, vemos a la actriz de Modern Family mirando a través del lente de una cámara y mostrando su cicatriz en el cuello. "A los 28 años, el cancer no era una palabra que esperase escuchar. Tan sólo era un chequeo de rutina anual. Sin embargo, los doctores encontraron un abultamiento en mi garganta, y esa palabra se convertiría en parte de mi historia", empezó a narrar Vergara, quien recientemente compartió una sensual foto en bikini bajo la etiqueta de #TBT. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La esposa del actor Joe Manganiello habló de las "innumerables horas" que pasó en tratamiento de radiación. "Eventualmente pasé a cirugía. Hoy, puedo decir que soy una sobreviviente de cáncer". La foto que publicó para contar su historia tiene un significado especial para la también empresaria. "Era mi primera clase de actuación luego de ser diagnosticada y recibir tratamiento. Ver mi cicatriz en la garganta me recuerda lo bendecida que me sentía ese día, y todos los días desde entonces". Sofía muestra su cicatriz sofia vergara cancer garganta tiroides cicatriz Sofía Vergara muestra la cicatriz que le dejó el cáncer | Credit: Sofía Vergara IG Es importante la prevención La protagonista de la nueva serie de Netflix que narra la vida de la narcotraficante Griselda Blanco resaltó la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano. "Tengo mucha suerte y soy muy agradecida de poder contar mi historia y decir que la prevención temprana es sumamente importante. Programa tu revision anual si aún no lo has hecho".

