¡Daniel Arenas piropea a Sofía Vergara por doble bikinazo que publicó al lado de su sobrina! El actor nacido en Bucaramanga, Colombia, no pudo resistir mandarle un cumplido a su paisana por su sexy post que ha dejado a todos viendo doble. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Esto de la cuarentena tiene a todos muy creativos y tratando de entretenerse lo mejor posible. En una de esas ocurrencias, Sofía Vergara y su sobrina, Claudia Vergara, tuvieron la feliz idea de posar en bikini para publicar una foto en las redes que ha dejado a todos viendo doble. La instantánea es tan candente que incluso Daniel Arenas, paisano de la colombiana, no pudo resistir mandarle un coqueto piropo. La foto comenzó a circular este domingo y en ella aparece la estrella de Modern Family, de 47 años, de espaldas con la melena suelta y asomándose al balcón de su fastuosa mansión de Beverly Hills, donde guarda la cuarentena. A su lado aparece su sobrina de 26 años luciendo exactamente el mismo bikini, en el mismo color, con la melena del mismo tono cayendo sobre sus espaldas. "Modelo viejo del 72 y modelo nuevo del 92 #alwaystwinning", escribió Vergara en la instantánea que impacta porque a pesar de la diferencia de edad, más que tía y sobrina, parecen hermanas y resulta casi casi imposible distinguir quién es quién. "Que VIVAN los 70's Carajo", comentó Arenas ante la imagen, como para dar a entender qué "modelo" le gusta más. Image zoom Claudia Vergara también compartió una foto en las redes, pero en versión blanco y negro, y puso a sus seguidores a adivinar quién era quién. Otra foto publicada por Sofía Vergara este domingo con un bikini distinto. Esta no es la primera vez que tía y sobrina muestran su enorme parecido en las redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Claudia Vergara vive en Beverly Hills al lado de su tía, el único hijo de esta: Manolo, y su marido, el actor Joe Manganiello. La guapa chica estudió diseño de modas e incluso trabajó en el estudio del fallecido modisto dominicano Oscar de la Renta. Clau es casi, casi como una hija para la actriz colombiana y la acompaña en alfombras rojas y fiestas, y todo aquello que su agenda permite. Advertisement

