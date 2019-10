El drama de los embriones congelados de Sofía Vergara, explicado By Mayra Mangal ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Getty Images Un juez en Louisiana ha anulado la demanda del ex de Sofía Vergara, Nick Loeb, por un par de embriones congelados que ambos fecundaron. Aquí explicamos el caso. Empezar galería Un final amargo Image zoom Paul Morigi/WireImage Sofía Vergara y su expareja, el empresario Nick Loeb, sostuvieron un candente romance de 2010 a 2014. Advertisement Advertisement Fruto de la discordia Image zoom Sonia Moskowitz/Getty Images Durante la relación la colombiana y el millonario nacido en Nueva York fecundaron unos cigotos, los cuales fueron congelados y depositados en una clínica especializada. Caminos separados Image zoom Getty Images/Uri Schanker Según diversas fuentes Loeb firmó papeles que cedían los embriones a Vergara en caso de que se separaran, pero cuando terminaron Loeb envió una carta a The New York Times reclamando su derecho a llevarlos a término. Advertisement Sin pasar página Image zoom Dimitrios Kambouris/Getty Images for Turner Ahí comenzó una guerra legal entre ambos que continuó a pesar de que Vergara había encontrado el amor en brazos de su colega Joe Manganiello con quien contrajo nupcias en noviembre de 2015. Solo un hijo Image zoom Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Vergara es madre de un solo hijo: su adorado Manolo González-Ripoll, de 27 años. Un fantasma en su vida Image zoom Instagram/Sofía Vergara A pesar de que ella dejó la relación con Loeb atrás, él no ha podido pasar página y en 2016 interpuso una demanda en Louisiana buscando que las leyes locales protegieran el derecho a la vida de los embriones, a los que ha dado el nombre de Emma e Isabella. Advertisement Advertisement Advertisement Drama sin final Image zoom James Devaney A mediados de octubre Loeb se anotó una victoria cuando otro juez en California emitió un fallo en su favor para que Vergara lo compense con unos $80,000 por los gastos legales derivados del caso, según detalla Pagesix. Se cierra la puerta Image zoom The Grosby Group Sin embargo el 11 de este mismo mes Kevin D. Conner, juez del Tribunal del Distrito 25 de la Plaquemines Parish, en Louisiana, anuló la demanda de Loeb. ¿El final? Image zoom Paul Archuleta/Getty Images Sus abogados afirman que Loeb apelará la decisión del juez. "[Los embriones] son seres humanos con todo el derecho a vivir y todo el derecho de nacer". Suena a telenovela. Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

