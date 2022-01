Sofía Vergara habla del nuevo comercial que grabó... ¡para el Super Bowl! Sofía Vergara ya no es la única celebridad en la familia… ¡Tienes que ver el comercial que grabó la artista colombiana para el Super Bowl 2022! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir sofia vergara comercial super bowl 2022 at&t Credit: Mezcalent Todos los años, el Super Bowl se convierte en la vitrina de lanzamiento para distintas marcas comerciales. No es para menos, el evento de fútbol americano atrae millones de telespectadores. Este año, Sofía Vergara fue elegida por AT&T para protagonizar su anuncio durante el evento deportivo más importante en Estados Unidos. En el comercial, vemos a la colombiana llegar a un evento familiar. Segundos después, su prima le indica que 'Paty' ahora es gigillonaria, lo que la convierte en "la nueva celebridad de la familia". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El comercial de Sofía Vergara que grabó para el Super Bowl: "Es sumamente importante para mí y mi familia tener la oportunidad de vernos virtualmente y hablar, no importa la distancia. Con este nuevo lanzamiento, siento que podemos estar aún más conectados en todos momentos y con la cobertura más rápida", expresó Vergara. "La campaña la grabamos en ambos idiomas de español e inglés para asegurarnos de que capturara la diversidad de nuestra audiencia Latina. Me emociona poder involucrarme en este esfuerzo con AT&T para estar conectada en todo momento", añadió Vergara, quien próximamente interpretará a la narcotraficante colombiana Griselda Blanco en una seria en Netflix. Por su parte, un portavoz de AT&T y Dieste Inc expresó que haber trabajado con la artista colombiana de tk años fue una experiencia maravillosa. Sofia Vergara es Griselda Blanco Credit: Amy Sussman/Getty Images "Fue increíble haber trabajado con Sofía. Con el simple hecho de que ella se interpretara a sí misma pudimos lograr ese contraste que estábamos buscando entre ella y su prima 'gigillonaria'. Estamos satisfechos con el resultado final y nos enorgullece producir este tipo de contenido de este calibre junto a AT&T. [El comercial] seguramente conectará con los consumidores hispanos". No es la primera vez que un latino aparece en un comercial para el Super Bowl. En el 2019 el cantante colombiano Maluma protagonizó un comercial de 30 segundos por el que recibió 5.3 millones de dólares.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Sofía Vergara habla del nuevo comercial que grabó... ¡para el Super Bowl!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.