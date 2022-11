Sofía Vergara celebra su séptimo aniversario de bodas. ¿Cuál ha sido la clave de su feliz matrimonio? La colombiana se casó con el actor Joe Manganiello en noviembre del 2015 acompañada de familiares y amigos en una boda de ensueño en Palm Beach, Florida, y hoy celebra su unión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sofía Vergara está celebrando uno de los días más felices de su vida: su boda con el actor Joe Manganiello. Acompañando una serie de imágenes del día de su unión con un amoroso mensaje, la actriz felicitó a su esposo en su séptimo aniversario de bodas. "Te amo", escribió la colombiana junto a las fotografías publicadas en su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Felicitaciones de amigos y fanáticos no se hicieron esperar. "¡Felicidades!", escribió el presentador y compañero de Vergara en el show America's Got Talent, Howie Mandel. "¡¿Cómo que ya son 7 años?!", le dijo la empresaria Lizze Tisch. "¡Feliz aniversario!". Sofía Vergarra Joe Manganiello Saban Films' "Jay & Silent Bob Reboot" Los Angeles Premiere - Red Carpet Sofía Manganiello | Credit: Photo by Kevin Winter/Getty Images Sin duda, el tiempo ha pasado volando y la pareja continúa fortaleciendo su amor desde que unieron sus vidas en noviembre del 2015. La pareja intercambió votos en una majestuosa boda en el lujoso y exclusivo hotel The Breakers Resort en Palm Beach, Florida, al que asistieron 350 invitados, incluyendo el elenco de la desaparecida serie de la colombiana, Modern Family. y los compañeros de Manganiello en True Blood, según People. El cubano Pitbull estuvo a cargo del entretenimiento en vivo. La pareja parece ser la excepción a la regla, ya que Vergara asegura que en siete años de casados aún no han tenido su primera pelea. ¿Cuál es la clave para mantenerse juntos? "No tenemos que estar encima del otro. Así que eso ha ayudado", expresó la actriz a People durante la pandemia. "[Joe] va al gimnasio mientras yo grabo cosas o él tiene sus juntas por Zoom en su oficina. Hemos sido afortunados que nos podemos escapar. Cada uno hace sus cosas. Creo que por eso no hemos tenido nuestra primera pelea aún". Por su parte, Manganiello opina que es una cuestión de confianza. "Supe rápidamente que podía confiar en ella y ella supo rápidamente que podía confiar en mí. Y los dos somos el tipo de persona que somos capaces de poner a otros antes que a nosotros mismos", dijo el actor en el 2020. "Yo era capaz de poner sus deseos antes que los míos, los que fueran, y ella era capaz de hacer lo mismo. Toda vez que tienes eso, no lo sueltas". ¡Felicidades!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Sofía Vergara celebra su séptimo aniversario de bodas. ¿Cuál ha sido la clave de su feliz matrimonio?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.