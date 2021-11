¿Qué le pasó a Sofía Vergara? Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Sofia Vergara aparece lastimada en Los Angeles Credit: Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group La estrella colombiana aparece por las calles de Los Ángeles con un pie aparentemente lastimado. Además: Un cabizbajo Alec Baldwin reaparece en Nueva York y Dayanara Torres presenta su nuevo proyecto, ¡Míralos! Empezar galería ¿Y eso? Sofia Vergara aparece lastimada en Los Angeles Credit: Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group Sofía Vergara apareció con un pie vendado y camino al doctor por las calles de Los Ángeles. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Vuelta a casa Alec Baldwin, Hilaria Baldwin Credit: Photo © 2021 Splash News/The Grosby Group Un cabizbajo Alec Baldwin reapareció por las calles de Nueva York para acompañar a su mujer, Hilaria Baldwin,, tras hacerse la pedicura y de paso darle un paseo a uno de sus bebitos. El actor sigue en la mira por la tragedia ocurrida en el set de la cinta Rust. 2 de 10 Ver Todo De punta en blanco Principe Harry Meghan Markle 2021 Salute To Freedom Gala Credit: Dia Dipasupil/Getty Images El príncipe Harry y Meghan Markle, duques de Sussex, cortaron la respiración a su paso por la alfombra roja de la gala en honor a los veteranos de la Salute To Freedom Gala, celebrada en Nueva York en honor a los veteranos de guerra, ¡wow! 3 de 10 Ver Todo Anuncio Debut Dayanara Torres Credit: ARMimage/The Grosby Group Una radiante Dayanara Torres presentó en San Juan, Puerto Rico su nueva línea de muebles de alto diseño llamada —atinadamente— Dayanara Collection. 4 de 10 Ver Todo Puro disfrute Bad Bunny Credit: The Grosby Group En Los Ángeles, California, captamos a Bad Dunny presenciando un partido de los Lakers vs Hornets . 5 de 10 Ver Todo Puro lujo Lady Gaga premiere película House of GUCCI Credit: Photo © 2021 Goff Photos/The Grosby Group Otra que dejó a todos pasmados con su lujo y glamour fue Lady Gaga quien se apareció con este lookazo para la premiere de la cinta House of GUCCI, que ella estelariza. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡Todos a bailar! Sheila E y Luis Enrique Credit: Cortesía: Sheila E La que se reporta con buenas nuevas es la percusionista Sheila E quien está estrenando el sencillo "Bailar" al lado de su colega Luis Enrique, El príncipe de la salsa,¡bien! 7 de 10 Ver Todo Estamos activos becky g zedd Credit: Cortesía Michelob ULTRA. Y en el Petco Park the San Diego, California, nos encontramos a Becky G súper sonriente durante el evento de Ultimate Ride al lado de Zedd en el que participaron 500 amantes del spinning. 8 de 10 Ver Todo A la duela Anuel AA Credit: Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group Otro que se escapó a un juego de baloncesto fue el puertorriqueño Anuel AA quien presenció el partido de los Bucks vs Knicks hen el Madison Square Garden de Nueva York. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio La hora de la risa comediantes hispanos NYC Credit: Cortesía The Lee Agency Y en el NY Comedy Festival en Nueva York nos topamos con los comediantes Carmen Lynch (der.), Antonio Sanint, Brian Grossi, Santi Espinoza, Chano Garcia, Oscar Collazos y Stewie Vill celebrando el show de comedia Risas del barrio, que se presentó en la Gran Manzana totalmente en castellano. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

