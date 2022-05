Primogénita de Ninel Conde causa controversia por supuestos mensajes en contra de la actriz Sofía Telch, la hija mayor de Ninel Conde, ha desatado una fuerte polémica tras dar a conocer algunos indicios que podrían mostrar que hay una mala relación con su madre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 10 de mayo de 2022, en el marco del Día de las Madres en México, llamaron la atención algunos mensajes en inglés que Sofía, la primogénita de Ninel Conde y Ari Telch, dio a conocer porque se ha especulado que están dirigidos a su madre. "Cuando un narcisista tiene mucho control sobre ti, intenta controlar cómo te ven los demás", escribió en una historia que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Posteriormente, puso otro texto. "Lamento que tuvieras que hacerme el villano de tu historia, para permanecer en la luz y mantener a los espectadores en la oscuridad.Lo siento, lo siento mucho. . . por ti. No deseo de limpiar mi nombre en tu libro de ficción. Píntame como necesites pintarme, para que la culpa no se sienta tan pesada. ¡Soy ligero como una pluma!Stephanie Bennett-Henry", fue el segundo mensaje. Ninel Conde Ninel Conde | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Finalmente, posteó una imagen donde se le ve de niña en brazos de la actriz. Ambas muestran una enorme sonrisa; como fondo musical está el tema "Cuando ella me amaba", de Lyn Lapid. Ninel Conde hija Estas publicaciones encendieron las alarmas en diversos medios especializados en espectáculos, primero porque la hija mayor de El bombón asesino siempre ha sido muy discreta en lo que a su vida privada se refiere; incluso, es un tema que su madre evita abordar. Ninel Conde hija Segundo, porque se confirmaría el supuesto alejamiento que la joven, quien según se sabe, cuando terminó sus estudios en Estados Unidos se fue a vivir con su padre y se mantuvo al margen de los conflictos que la participante del reality "Tu cara me suena" tuvo con Larry Ramos. Ninel Conde hija Ninel Conde pasó el Día de las Madres sola y trabajando en Estados Unidos, tal como lo dio a conocer hace unos días. De momento, no se ha pronunciado al respecto y se desconoce si Sofía Telch hablará abiertamente de este tema.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Primogénita de Ninel Conde causa controversia por supuestos mensajes en contra de la actriz

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.