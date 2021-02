Close

Sofía Reyes finalmente se subirá al cuadrilátero con Saúl Canelo Álvarez La cantante hará su sueño realidad al cantar el himno nacional mexicano en una pelea de su compatriota. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de verse obligada a cancelar su participación en el estelar regreso al cuadrilátero de Saúl Canelo Álvarez el pasado diciembre, la cantante mexicana Sofía Reyes finalmente hará su sueño realidad tras recibir una nueva invitación para cantar el Himno Nacional de México en la próxima pelea del pugilista. "Estoy muy agradecida por la invitación nuevamente. ¡Wow! Es un enorme honor para mí poder representar a México en una pelea tan importante y con Canelo, a quien admiro mucho y es un orgullo mexicano inmenso", expresó la cantante a People en Español. Reyes aseguró estar siguiendo estrictamente los protocolos de salud para evitar un contagio de la COVID-19, ya que en diciembre se vio forzada a cancelar su participación debido a que una persona en su círculo cercano dio positivo de coronavirus. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El simple hecho de tener contacto directo con alguien positivo, lo responsable es aislarse por 14 día [para] cuidar a la gente a mi alrededor", dijo a People en Español en aquel momento. Image zoom Credit: Cortesía La cantante cedió su lugar a su amiga y colega Paty Cantú, quien sin titubear aceptó la invitación, confesando que el reto la ponía más que nerviosa. "Es uno de esos retos que siempre llena de emociones a tope", dijo Cantú a People en Español, días antes de la pelea. Ahora, Sofía está lista para subirse al cuadrilátero y orgullosamente representar a su país en un evento tan importante en el mundo del boxeo. "Va ser un día muy especial para mí", aseguró.

