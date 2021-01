Close

Exclusiva: Sofía Reyes sorprende a su fanática Kayleen en su fiesta de quinceañera Sueño cumplido: Sofía Reyes le trae serenata a Kayleen Botero, una joven admiradora, durante su fiesta de quinceañera. Nuestra editora de moda y belleza Kika Rocha fue su madrina. ¡Todos los detalles de la fiesta! Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Kayleen Botero cumplió su sueño de tener una fiesta de quinceañera. La hermosa cumpleañera —de origen dominicano y colombiano— se llevó una gran sorpresa cuando su cantante favorita, Sofía Reyes, le trajo serenata en plena fiesta. Sus seres queridos le prepararon un emotivo video lleno de recuerdos de momentos familiares importantes y al final del video, la cantante mexicana apareció en la pantalla dándole un mini concierto virtual. "Es la primera vez que hago algo así. Siempre me pongo nerviosa cuando me subo al escenario o le canto a alguien y en este caso sentí mucha responsabilidad porque cumplir 15 es muy importante en nuestra cultura y sé lo especial que era para ella este día", cuenta en exclusiva Sofía Reyes a People en Español. Image zoom Credit: Ciro Gutiérrez Reyes guarda buenos recuerdos de su propia fiesta de quinceañera. "Fue más como un plan chiquito en el parque de mi casa con todos mis amigos", cuenta la intérprete. "Ahí tuve mi primer beso". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Ciro Gutiérrez Para Sofía Reyes ver la cara de felicidad de Kayleen fue algo muy especial. "Es una bendición. Para mí no hay propósito en la vida más grande que estar al servicio de los demás y poder usar mi voz para compartir amor. Espero que esta experiencia a ella le haya parecido inolvidable". Image zoom Credit: Ciro Gutiérrez Además de sus amigos cercanos, en la celebración en Nueva Jersey estuvieron presentes los padres y el hermano de Kayleen, y nuestra editora de moda y belleza Kika Rocha fue la madrina de la fiesta. "Es muy dedicada a su familia, muy unida a sus padres. Ella siempre está dedicándole tiempo a los demás y celebrarla con esta fiesta fue muy importante", cuenta Rocha sobre la adolescente. "Le encanta bailar, es muy alegre. Fue todo un día dedicado a ella, a complacerla". Image zoom Credit: Ciro Gutiérrez La joven pudo escoger su vestido y sus zapatos favoritos entre una gran selección de diseños y tenía costureras a su lado para ajustarle el vestuario para que luciera pintado a su figura. Además un equipo de expertos la hicieron sentir como una princesa arreglando su cabello y maquillaje para este gran día. Uno de los momentos más emotivos fue cuando su padre Carlos Botero le quitó los tenis que traía debajo de su lujoso vestido y le puso unos tacones, ritual que marcaba su transición de niña a mujer. También bailaron un vals y Kayleen fue la estrella de una sesión de fotos exclusiva. Image zoom Credit: Ciro Gutiérrez El pastel —decorado con copos de nieve— al igual que la decoración del salón, tenía una temática invernal, con arbolitos navideños iluminados y colores plateados. Image zoom Credit: Ciro Gutiérrez Sin duda algo que no esperaba Kayleen era una llamada de Sofía Reyes. La cantante habló unos minutos con ella mientras la maquillaban para su fiesta, dándole consejos valiosos y diciéndole que disfrutara el momento y aprendiera a vivir al máximo el presente. Image zoom Credit: Ciro Gutiérrez Desde que nació Kayleen, su madre Karen Reynoso-Botero —quien también tuvo su fiesta de quinceañera— soñó con celebrar los quince años de su hija. Si bien debido a la pandemia la ceremonia tuvo que ser íntima —y todos los invitados se realizaron pruebas de coronavirus para asegurar que estaban saludables—la adolescente jamás olvidará este día tan especial.

