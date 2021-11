Sofía Reyes enfrenta a quienes aseguran llamó "nacos" a los integrantes de Grupo Firme Una polémica se ha desatado alrededor de Sofía Reyes por supuesta declaración ofensiva al Grupo Firme. La cantante responde a sus detractores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, se llevó a cabo la entrega de los Grammy Latinos; luego de este importante evento surgieron rumores de que Sofía Reyes había llamado "nacos" a los integrantes de Grupo Firme. De inmediato, la cantante comenzó a ser presa de críticas por ese supuesto comentario; ante ello, la intérprete "¿Qué ha pasado'?" enfrentó de manera contundente a quienes la acusan de algo que considera una mentira. "Estoy muy sacada de onda, cansada y muy molesta. Jamás me expresaría así de nadie", advirtió en su cuenta de Twitter. "Al contrario, los estaba celebrando. Quienes me conocen saben que jamás diría algo así". Ante esta declaración, la famosa de 26 años tuvo reacciones encontradas por parte los cibernautas. "Tu creces sin polémicas, solo con tu puro talento y eso muchos no lo soportan por eso buscan crearte polémicas; pero míralo de otro lado, las mejores estrellas siempre tienen polémicas así que velo de ese lado, es porque estas creciendo y siendo más exitosa cada vez", mencionó un usuario. Mejores looks belleza Latin Grammy 2021 Credit: Arturo Holmes/ Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Entonces qué dijiste? Porque en el video se oye como un 'eso nacos'. Pero bueno tal vez me equivoco, pero entonces ¿qué dijiste?"; "Defiendo a Sofi porque no merece ni el hate ni la polémica que le armaron de algo que ¡ni siquiera se ve! Aparte que ya conozco esta historia, lo mismo le ha pasado a varios artistas y premios donde ellos juran que los hacen menos cuando no es así"; "Sofía todos sabemos como eres, sabemos que jamás te expresarías así nadie"; "A poco el Grupo Firme sacó la nota?", y "Los que te seguimos sabemos cómo eres y que jamás te expresarías así de alguien, al contrario tu siempre has celebrado los logros de los ddemás y eso es de admirar", fueron algunos comentarios. Sofía Reyes dejó atrás la polémica. Por su parte, Grupo Firme está celebrando sus logros y no se ha pronunciado sobre este tema.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Sofía Reyes enfrenta a quienes aseguran llamó "nacos" a los integrantes de Grupo Firme

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.