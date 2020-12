Close

Sofía Reyes cancela su participación en la pelea de Saúl Canelo Álvarez. ¿Qué sucedió? Debido a un brote de coronavirus en su círculo cercano, la cantante le cedió su lugar a su colega Paty Cantú, quien ahora será la encargada de interpretar el Himno Nacional Mexicano en el regreso del pugilista al cuadrilátero. Por Isis Sauceda/Los Angeles La cantante Sofía Reyes estaba más que lista para celebrar el regreso de Saúl Canelo Álvarez al cuadrilátero e interpretar el Himno Nacional Mexicano antes de su pelea. Pero a tan sólo días del combate, el sueño de la intérprete se vio frustrado debido a un brote de la COVID-19 entre su círculo cercano que la forzó a cancelar su participación. "Alguien de mi círculo cercano resultó ser positivo, y por el simple hecho de tener contacto directo con alguien positivo lo responsable es aislarse por 14 días [para] cuidar a la gente a mi alrededor", asegura la cantante a People en Español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Cortesía de MITH MEDIA Afortunadamente, el resultado de la prueba de la COVID-19 de la intérprete resultó negativo; no obstante decidió quedarse en casa en cuarentena y seguir el protocolo de salud recomendado por las autoridades. "Para mí es importante dar este ejemplo ya que mucha gente no se preocupa tanto o no tiene tanta información de cómo manejar estas situaciones", continúa. "Yo directamente hablé con [Canelo] explicándole la situación y cómo me sentía. Para mí es importante que las palabras salgan de mi boca". La cancelación de su participación no significa que Canelo se quedará sin su himno entonando por una mexicana. Reyes recurrió a su amiga y colega Paty Cantú, quien tomará su lugar en el evento deportivo que tendrá lugar este sábado, 19 de diciembre. Image zoom Credit: Steve Marcus/Getty Images "Amo que Paty cante en mi lugar. Qué bueno que ella pueda ir y represente a México", dice Reyes. "¡No pudo haber mejor cantante! La quiero mucho y desde mi casa ¡la veré triunfar, al igual que a Saúl!". Cantú, por su parte, está más que agradecida por el gesto de Reyes. "Me encanta saber que las mujeres en la música y las mexicanas realmente creemos que en la solidaridad está la fuerza. Sofía es una amiga a la que adoro. Estoy segura que siempre estaremos ahí una para la otra para hacernos más fuertes y mostrar nuestro brillo", dice Cantú a People en Español. "Tenemos una conexión honesta y esta invitación es una demostración de su seguridad y también su responsabilidad". Cantú confesó estar nerviosa ante este reto, con el cual espera cerrará el año con broche de oro. "Es uno de esos retos que siempre llena de emociones a tope. Pero lo principal es que me siento honrada y orgullosa de poder cerrar el año con algo tan especial y único como esto", comenta. "Siento esto como una oportunidad de mostrar mi orgullo y mi agradecimiento en un solo momento que es totalmente irrepetible a mi tierra".

