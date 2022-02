Conoce a Sofía Jirau, la primera modelo con síndrome de Down de Victoria's Secret Uno de los grandes sueños de Sofía Jirau era ser modelo de esta marca de ropa íntima. Ahora, da a conocer su experiencia al mundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En la nueva colección de Victoria's Secret titulada "Love Cloud" ha sido incluida por primera vez en esta marca una modelo con síndrome de Down, se trata de Sofía Jirau, una joven de 25 años que siempre anheló trabajar en esta marca y ahora lo presume con bombo y platillo. "Un día lo soñé, lo trabajé y hoy es un sueño hecho realidad. Por fin les puedo contar mi gran secreto… ¡Soy la primera modelo con síndrome Down de Victoria's Secret!", escribió en su cuenta de Instagram. "Gracias a todos ustedes por siempre apoyarme en mis proyectos. Gracias a Victoria's Secret por ver en mí una modelo sin límites y hacerme parte de la campaña de inclusión 'Love Cloud Collection'. ¡Esto es solo el comienzo, ahora sí se formó!", agregó. "¡Por dentro y por fuera no hay límites, Alavett!". La chica de origen puertorriqueño acompañó este mensaje con una imagen, en blanco y negro, de la campaña promocional. En el cartel se le ve portando un sostén de esta famosa marca de ropa íntima, con el pelo suelto. Como ornamentos usa unas arracadas en las orejas y un collar con la palabra "Sofi". Sofía Jirau Credit: Sofía Jirau Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este anuncio causó la reacción de los usuarios, quienes no dudaron en pronunciarse. "¡¡¡Sofia!!! ¡¡¡Me inspiras!!! ¡Qué hermoso es vernos en tu espejo! ¡¡¡Tu belleza es indudable y tu determinación es lo que te hace impresionante!!! ¡¡¡Te celebro sin límites!!!", dijo un cibernauta. "Muchas felicidades por romper barreras"; "¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Sofia!!!!!!!!!!! Que alegría verte cumplir tus sueños y abriendo camino demostrando que se puede vivir sin límites"; "Que Dios te bendiga y que se cumplan todos tus deseos"; "¡Felicidades hermosaaaa! Te lo mereces y has trabajado tanto por lograrlo. ¡Estoy tan orgullosa de tiiiii! ¡Eres grande! ¡¡¡¡¡Alavett!!!!!", y "¡Sofía Jirau eres inspiración! Un abrazo y mis felicitaciones por todos tus logros y ¡¡¡los que faltan!!!", fueron algunos de los halagos y felicitaciones que externaron otros seguidores. Sofía Jirau sigue cumpliendo otros logros tal como lo demostró en sus redes sociales.

