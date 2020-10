"La reinfección es una realidad": protagonista de Cita a ciegas se contagia por segunda vez de coronavirus La actriz mexicana informó a sus seguidores que volvió a dar positivo en la prueba de detección de la COVID-19 tras haber superado meses atrás la enfermedad. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Nadie está exento de contraer el virus SARS-CoV-2 que mantiene en jaque a la población mundial, ni siquiera aquellos que ya lograron vencer la enfermedad. La posibilidad de volver a infectarse es una realidad y cada vez son más las personas que desafortunadamente lo experimentan en carpe propia. Este es el caso de la actriz mexicana Sofía Garza, quien protagoniza la telenovela Cita a ciegas que Univision transmite a las 2 p.m., hora del Este. Tras haber superado la enfermedad el pasado julio, la hija de Victoria Ruffo en la citada comedia romántica ha vuelto a dar recientemente positivo por coronavirus. Image zoom Sofía Garza Mezcalent "La reinfección de COVID-19 es una realidad. Después de más de una semana con este diagnóstico y después de platicarlo con mi marido he decidido compartir mi recontagio con ustedes para crear conciencia", escribió la actriz a través de su perfil de Instagram. "Han sido días complicados pero he estado bajo los cuidados del mejor doctor Fermín Zubiaur. He decidido someterme a otros estudios para analizar más a fondo mi caso". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Basándose en su propia experiencia, la actriz pidió a sus seguidores no bajar la guardia ya que el enemigo, en este caso el virus, sigue estando al acecho y a todos nos puede tocar. "No cometan el error que yo cometí de pensar que porque ya nos dio no nos puede dar otra vez. Nunca dejé de usar tapabocas y nunca dejé de cuidarme. Simplemente fui a visitar a una tía a su casa (en su terraza) y eso fue suficiente", aseveró la también cantante, quien no dudó en agradecer las muestras de cariño y preocupación recibidas tras su segundo diagnóstico. "Gracias a todos los que han estado al pendiente. Un día a la vez. Los quiero", expresó. Artistas como Fernanda Castillo, quien se encuentra actualmente en la dulce espera junto a su pareja Erik Hayser, agradecieron a Sofía por compartir su testimonio. "Lo siento. Gracias por compartir porque es muy importante para la consciencia que todos necesitamos", comentó la inolvidable Mónica Robles de El señor de los cielos. En Cita a ciegas Sofía interpreta a Lucía, una joven que vive al límite, tiene más de 30 años, no tiene novio y pelea constantemente con la báscula. Image zoom Victoria Ruffo y Sofía Garza en Cita a ciegas Cita a ciegas Su mayor problema no es su peso, es Maura (Ruffo), su mamá, quien insiste en convencerla de que con su apariencia y actitud no logrará encontrar el amor y ser feliz. Marina (Oka Giner), hermana menor de Lucía, se casará y la única preocupación de Maura es que Lucía no llegue a la boda sola, vestida de negro y más gorda que nunca. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

