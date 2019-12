Así es el amor de Sofía Castro y Pablo Bernot By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next IG/Sofía Castro El ejecutivo y la actriz comparten una relación muy apasionada. Estas son algunas de sus fotos más cariñosas. Empezar galería Sofía Castro y Pablo Bernot Image zoom IG/Sofía Castro Al principio, la actriz evitó revelar quién era su nuevo amor. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Oficialmente Image zoom IG/Sofía Castro Ambos compartieron que esta era la fecha en que comenzaron su relación. 2 de 10 Applications Ver Todo Felices los dos Image zoom IG/Sofía Castro El director de nuevos proyectos para su negocio familiar, Las Mañanitas, parece estar muy contento con Sofía Castro. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Muy apasionados Image zoom IG/Sofía Castro La pareja comparte momentos íntimos en las redes sociales. 4 de 10 Applications Ver Todo Besos Image zoom IG/Sofía Castro También les encanta tomarse selfies. 5 de 10 Applications Ver Todo Solo los dos Image zoom IG/Sofía Castro Cuando la pareja está juntos, parece que son los únicos dos en el mundo. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Aventureros Image zoom IG/Sofía Castro "Eres mi mayor aventura☁️🎈", compartió ella. 7 de 10 Applications Ver Todo Un lugar mágico Image zoom IG/Sofía Castro "En el lugar más feliz de la tierra, con mi humano favorito favorite Te amo ❤️", expresó la actriz. 8 de 10 Applications Ver Todo En compañía Image zoom IG/Sofía Castro La pareja estuvo acompañada por su hermana Fernanda Castro y su novio Gelin Hau a Disneylandia. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

