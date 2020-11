Close

Sofía Castro tiene COVID: "La sensación de no poder respirar es muy fea" La actriz mexicana detalló su lucha contra el coronavirus y exhortó a sus seguidores a ser más empáticos con quien lo contrae. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La repentina ausencia de Sofía Castro de las redes sociales hizo que sus miles de fanáticos se cuestionaran sobre su paradero. La falta de su usual video en su canal de YouTube aumentó aún más la curiosidad e intranquilidad de sus seguidores por saber lo que sucedía y la actriz no tuvo más opción que revelar el motivo de su breve abandono: estaba padeciendo los terribles síntomas de la COVID-19. A través de sus historias en Instagram, la mexicana confesó que el pasado jueves, 5 de noviembre, dio positivo al virus. “No lo había querido platicar, no lo había querido anunciar hasta no sentirme un poco mejor”, expresó seria. “Me dieron bastantes síntomas. Sí estuve un poco malita, me dio calentura [fiebre], me dio mucho dolor de cabeza, tenía náuseas, no he podido comer mucho. La sensación de no poder respirar es muy fea”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de sus debilitantes síntomas, afortunadamente Castro no tuvo que acudir a un hospital. No obstante, estuvo bajo cuidado médico en su hogar. “Gracias a Dios no tuve la necesidad de ir a ningún hospital, [pude] quedarme en casa. La verdad lo tomé con mucha responsabilidad”, comentó. La actriz agregó que se quedó sin olfato y sin sentido del gusto, pero aseguró que está mejorando siendo puntual con el medicamento y manteniendo el distanciamiento social ya que deberá permanecer en cuarentena por 15 días después de haber experimentado su primer síntoma. “No he visto a nadie”, aseguró. Eso incluye a su novio Pablo Bernot, quien afortunadamente dio negativo a la COVID-19 cuando se realizó una prueba. La mexicana además aprovechó para enviar un mensaje a sus fanáticos sobre la seriedad del virus e hizo un llamado a la empatía y a la unión durante estos momentos de crisis de salud mundial. “Todos estamos expuestos por más que nos cuidemos, por más que seamos responsables… Yo a veces exageraba [con] el tapabocas, caminaba con el spray de desinfectante, trataba de tener todas las precauciones y al final salí positiva”, dijo. “Haber pasado por esto es muy fuerte, pero se puede. Les quiero decir que por favor seamos empáticos el uno con el otro si alguien se enferma, todo mundo está expuesto. Hay que bajar el odio, hay que bajar los comentarios negativos porque no sabemos donde podemos agarrar el virus, y lo que más necesitamos ahorita como mundo y como humanidad es estar juntos, es tener mucho amor y [ser] empático con el otro”.

