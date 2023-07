Sofia Castro revela qué desató sus problemas alimenticios

Es de conocimiento que Angélica Rivera contrajo matrimonio con Enrique Peña Nieto, quien se convirtió en el primer mandatario de México. En consecuencia, las hijas de la actriz, Sofía, Regina y Fernanda eran parte de la familia presidencial. Lo que podría parecer una experiencia inolvidable, también trajo sus consecuencias tal como lo dio a conocer la primogénita de la protagonista de la telenovela Destilando amor, quien confesó que fue víctima de muchos ataques por la más pública de sus familiares.

"La crítica me deprimió muchísimo, no me gustaba salir, no me podía ver al espejo", reveló Sofía Castro a Yordi Rosado (YouTube). "Independientemente de la posición en la que estés la gente no se da cuenta del alcance que pueden tener los comentarios, no sabes lo que puedes agredir y marcar por el resto de su vida a esa persona; para mí fue muy fuerte porque quería ser actriz y nadie me daba una oportunidad o si me la daban todo el mundo pensaba que era porque era hija de [dos famosos]".

Uno de los peores señalamientos que recibió la joven fue sobre su aspecto físico; lo cual, le ocasionó problemas alimenticios. "Me decían que estaba gorda, cachonda, que no tenía cuello, que tenía cara de memela, que era la señorita Peggy de Plaza Sésamo; cosas muy feas y me las creí. Me costó muchísimo [sobrellevarlo]. Hasta la fecha batallo con eso de mi físico y con inseguridades", confesó.

Sofía Castro Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for alice + olivia

"Temas alimenticios, de hacer dietas, de no comer, o sea entre bulimia, anorexia, muchas cosas que vivía a consecuencia de lo que me pusieron a mí porque no tuvieron piedad", continuó. "No me estoy haciendo la víctima, no tuvieron piedad, el como me agredieron, lo que decían de mí, de mi mamá, de mi familia".