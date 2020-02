Sofía Castro presume la emotiva visita de sus padres en Mira quién baila all stars: "Les debo todo lo que soy" La actriz mexicana presumió recientemente a través de sus redes sociales la visita que le hicieron sus padres durante el ensayo general de Mira quién baila all stars. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Se ha mantenido en un discreto segundo plano desde que se divorciara del expresidente de México Enrique Peña Nieto, tanto es así que incluso cerró la cuenta de Instagram que usaba habitualmente; pero Angélica Rivera está más presente que nunca en la vida de sus hijos. Aunque no se dejó ver frente a las cámaras de televisión, la que fuera protagonista de exitosas telenovelas como La dueña y Destilando amor estuvo acompañando el pasado fin de semana a su primogénita Sofía Castro durante sus ensayos de Mira quién baila all stars, la popular competencia de baile de Univision en la que participa la joven actriz mexicana. Image zoom Sofía Castro en Mira quién baila All Stars Angélica no fue, sin embargo, la única visita que recibió Sofía. Su padre, el productor de exitosas telenovelas de Televisa como La que no podía amar y Por amar sin ley José Alberto Castro, también viajó hasta Miami para desearle toda la suerte del mundo a su hija. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Precisamente fue Sofía la que se encargó de compartir a través de sus redes sociales este emotivo reencuentro con sus padres que vivió en la pista de baile de Mira quién baila all stars. “Les cuento que el sábado al ensayo general me acompañaron ellos, mi más grande motor, mi fuerza y a los que prácticamente les debo todo lo que soy”, escribió Castro junto a una imagen en la que posa acompañada de sus progenitores con una sonrisa de oreja a oreja en su rostro. Pero la cosa no quedó ahí. Sofía, que está a punto de alcanzar el millón de seguidores en Instagram, aprovechó la ocasión para agradecer a sus padres por todo lo que han hecho por ella. “Gracias mamá y papá por ser mis incondicionales, por ser los mejores papás del mundo y por jamás soltarnos a mis hermanas y a mí. Gracias siempre. Los amo infinito”, expresó. Advertisement

