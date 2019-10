Sofía Castro presenta a su novio con sexy foto en sus redes sociales La hija de Angélica Rivera ha presentado por fin oficialmente a su nuevo novio a través de las redes sociales. ¿Quién es él? By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Que había vuelto a encontrar el amor tras finalizar su noviazgo con el actor mexicano Juan Pablo Gil era un secreto a voces. La propia actriz lo dejaba entrever con las románticas imágenes que compartía a través de sus redes sociales. Lo que no sabíamos, ya que la hija de Angélica Rivera se resistía a desvelarlo, era la identidad del galán que había logrado conquistar su corazón. El misterio llegó a su fin este martes. Sofía Castro presentó oficialmente en Instagram al apuesto y musculoso galán que le devolvió la fe en el amor tras varias relaciones fallidas. “Sí, él es mi novio”, confirmó la intérprete de 22 años junto a una romántica instantánea en la que aparece recostada sobre su pecho. ¿Pero quién es él? Su nombre es Pablo Bernot y lo poco que se conoce de él es que es hermano de Lorenza Bernot, exparticipante del concurso Miss Universo y esposa del empresario Diego Cuaik, según informa la revista Clase en su página web. Sofía y Pablo llevan apenas unos meses de relación pero el noviazgo parece que marcha a las mil maravillas a juzgar por lo enamorados que se han dejado ver. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A nivel profesional la hija de Angélica Rivera también atraviesa uno de los momentos más dulces de su carrera con su participación en la recién estrenada serie de Univision El dragón, donde interpreta a Kenia, una especialista en informática que guarda muchos secretos. “Fue un reto superimportante para mí crear este personaje, por todo lo que llevó construirlo. Toca un tema muy importante, que es el abuso a la mujer, y pasa por muchas etapas en la historia”, avanzaba emocionada semanas atrás la joven actriz sobre su personaje a People en Español. El dragón se transmite de lunes a viernes a las 10 p.m., hora del Este, por Univision. Advertisement EDIT POST

