Sofía Castro habla de su deseo de ser mamá en un futuro ¿Quiere niña o niño? La actriz Sofía Castro habló de sus ganas de convertirse en madre y aclaró que no está embarazada. La hija de Angélica Rivera hasta reveló ilusionada el sexo que quiere para su bebé en un futuro. ¡Mira lo que dijo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sofía Castro no esconde sus ganas de convertirse en madre, pero en un futuro. La actriz habló de su relación con su novio Pablo Bernot y sus ganas de tener una niña, reporta Despierta América (Univision). La hija de la actriz y exPrimera Dama de México Angélica Rivera y el productor de telenovelas José Alberto 'el güero' Castro quiere convertir a sus padres en abuelos. Eso sí, aclaró que no está embarazada y que se tomará su tiempo. "Por favor que la nota no sea que estoy embarazada, que estoy esperando un niño, que el próximo año me embarazo, porque no. Primero va la boda, primero va mucho trabajo que viene en el 2023", enfatizó. "Algún día claro que me gustaría ser mamá y espero —que Dios me mande lo que me quiera mandar' pero quisiera una niña". Llegar al altar con su pareja es algo que añora. "Es un proceso, es un cambio ya tener una relación mucho más formal y con un compromiso mucho más grande que va hacia formar una familia", dice sobre su actual noviazgo. "Ya me verán de blanco en algún momento", dijo. "Muy JLO ¿que tal que me caso en Las Vegas?", bromeó. Sobre su boda, añadió: "esperemos que ya pronto, ahorita estoy muy feliz, muy contenta, ya llevamos tres años de una relación muy bonita, muy sana y de mucha paz, con un apoyo de parte de los dos incondicional, y muy enamorados". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sofia Castro Sofia Castro | Credit: Armando Mota/The Grosby Group "La vamos a pasar con la familia de mi mamá. Mi papá viene", dijo sobre cómo celebrarán la Navidad. La joven de 26 años también confesó que siente mucha nostalgia en esta época navideña por la ausencia de su abuela Socorro, quien murió en el 2020. "Estas fechas siempre me dan mucha nostalgia. Ayer estaba con Pablo en la casa y de repente me da [ganas] de llorar. De por sí soy muy llorona. Me dice: '¿porqué lloras?' y digo: 'ay no sé'. Es la Navidad yo creo". La actriz añadió sobre su abuela Socorro, la madre de su padre José Alberto Castro. "La recordamos mucho, la extrañamos mucho y siempre la tengo en mi corazón".

