Sofía Castro enfrenta polémica sobre que su madre Angélica Rivera y ella gastan mucho Tras las constantes críticas hacia su madre Angélica Rivera y su familia por sus supuestos gastos, Sofía Castro enfrenta por primera vez a sus detractores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que Angélica Rivera se convirtió en la primera dama de México, cuando estaba casado con Enrique Peña Nieto, se convirtió en objeto de críticas tras argumentarse públicamente que usaba ropa y accesorios de diseñadores de lujo; también, por tener un maquillista especial; dichos gastos se mencionada que pertenecían al dinero público. Ahora, que está fuera de la política y divorciada, las especulaciones al respecto no han cesado porque se sigue cuestionando la procedencia de su dinero. Hace unos días, se dio a conocer que la actriz y su primogénita estaban comprando bolsas de alta gama y nuevamente fueron objeto de señalamientos. Ante ello, Sofía Castro no dudó en aclarar la situación. "No debería ni aclarar, pero esa si me dio coraje. Voy a decir por qué. No por entrar a una tienda estamos de shopping, ni gastando un dineral", advirtió Castro a los medios de comunicación. "Fuimos a la tienda porque Pablo [mi novio] tenía que cambiar unos tenis que él se compró. Entramos a la tienda, vi una bolsa y nos salimos. De ahí nos inventaron toda una historia. La verdad es que ya no nos importa. Sabemos perfectamente qué hacemos, qué somos. A veces nos da risa". Pese a todo, la actriz se pronunció ante la creación falsa de noticias porque asegura que es algo delicado que puede perjudicar a los involucrados de manera importante. "Esa sí me dio coraje por toda la elaboración que hacen detrás de algo. Y esto porque es muy absurdo", enfatizó. Angélica Rivera y Sofía Castro Credit: Sofía Castro/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Si no se para esto, luego hay situaciones peores; [por ejemplo] una foto que se mal interpreta o hacen una historia de algo que no sucede y es cuando afectas a la persona", agregó. "Hablo por mí y por el resto de mis compañeros que luego, las suposiciones y el inventar es lo que nos molesta y nos duele porque hay cosas que si afectan a gran escala". Sofía Castro prefiere dejar atrás el tema y se concentra en sus proyectos profesionales. Espera poder trabajar en un escenario a lado de su madre Angélica Rivera.

