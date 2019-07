Sofía Castro da detalles de la cirugía en la cara a la que sometió su madre, Angélica Rivera La joven actriz ha contado detalles de la operación que se ha hecho su madre en la cara tras un accidente casero. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Sonriente y de lo más cercana, así se mostró Sofía Castro ante las cámaras que la esperaban en el aeropuerto para hacerle algunas preguntas. Entre ellas, el estado de su madre, Angélica Rivera, tras el accidente casero que sufrió. Las especulaciones de por qué se cayó, qué se hizo y la operación que tuvo que hacerse han sido aclaradas por la joven en esta sincera entrevista con un equipo de Suelta la Sopa donde afirmó algunas cosas y negó otras. Primero que todo se rió de los malas lenguas que aseguraban que estaba tomada cuando se produjo la caída. Y dejó claro lo que su mamá se hizo en la cara, un tema que también se ha exagerado mucho. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Está súper bien, la verdad que fue un accidente normal, casero”, empieza diciendo ante la preocupación de todos. “No se zafó la mandíbula. Sí se pegó en una parte de la cara, obviamente cuando te golpeas en alguna parte del cuerpo tienes que recurrir a un doctor, que ese caso es un cirujano plástico que es quien checa las partes, los huesos de la cara. Pero eso a que haya sido reconstrucción y que se rompió la mandíbula, para nada”, explica entre risas. De hecho, la joven publicó pocos días después de lo sucedido una foto junto a su progenitora que deja ver su boca sin rastro de cicatrices. “Mi mamá está perfecta y les agradezco mucho su preocupación”, concluyó. ¡Nos alegramos de corazón! Advertisement EDIT POST

