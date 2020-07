Sofía Castro sobre su encierro: "De repente me entran días de ansiedad" Así es la vida de Sofía Castro durante la cuarentena Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Días muy buenos, de atascones y otros muy malos, así ha sido la vida de Sofía Castro durante estos últimos meses. “Este ha sido un año bien fuerte”, dice la actriz. “Esperemos que pronto salga la vacuna [contra el coronavirus] y nos apeguemos a lo que era la vida antes”. ¿Dónde pasaste la cuarentena? Estuve un tiempo en México, ahora me vine en Miami con mi familia, acababa de terminar Mira quien baila. Me agarró en México que vine a visitar a mi novio, estuve un tiempo. De repente me dan días de superpositivismo de echarle ganas y de repente me da un miedo horrible. He tratado de hacer mucho ejercicio, de leer. Image zoom ¿Gustitos durante esta cuarentena? Claro que sí. La que no diga que ni si quiera un día se [dé de] atasque en esta cuarentena yo creo que están mintiendo (risas) porque la ansiedad y el encierro, todo no se puede al mismo tiempo. De repente me dejo un poquito más los domingos. Me he cuidado mucho en la alimentación porque no he podido hacer mucho ejercicio porque traigo un problema en la espalda baja, pero he tratado de sacar lo mejor. ¿Qué aconsejas a todas las personas que están pasando un mal momento? Que esto nos sirva a reflexionar de que el mundo necesitaba una pausa, necesitamos evolucionar como humanidad, como seres humanos. De repente me entran días de ansiedad, y trato de distraerme y de hacer muchas cosas, fue un cambio muy duro. No hay que dar por hecho las cosas porque siempre decimos de “mañana”, sentimos que tenemos segura la vida y el mundo y de repente de un día para otro nos cambiaron planes, dejamos de ver a la familia, ya ni si quiera nos podemos abrazar. A todos nos pegó muy fuerte y hay que dejar a un lado varias cosa, nos necesitamos poyar como humanidad, necesitamos respetar las creencias de cada uno, lo más importante y lo que más necesita el mundo es empatía con los demás, con los sentimientos de las demás personas.

