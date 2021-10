¿Campanas de boda para Sofía Castro? Sofía Castro está enamoradísima de su novio Pablo Bernot. ¿Habrá boda pronto? ¡Esto contestó la actriz mexicana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sofía Castro se sintió en el siglo pasado cuando se encontraba grabando en México la serie Malverde: el santo patrón (Telemundo), enfundada en su personaje de Lucrecia Luna, delante y detrás de cámaras. "Fue un procedimiento bastante fuerte todos los días el poder grabar en el Ajusco. La verdad, es que sí estábamos transportados en el tiempo, porque a pesar de que llegabas a casa y dormías y cenabas con él o lo que fuera, durante todo el día estábamos incomunicados", dijo la actriz a MezcalTV. "Le decía [a su novio Pablo]: '¡Amor!, ya voy a llegar, te hablo en ocho horas, diez horas que termine', entonces Pablo ya sabía que no iba a saber de mí en todo el día", contó sobre su actual pareja. RELACIONADO: Sofía Castro compite con su padre por el rating Sofía Castro Sofía Castro es Lucrecia en Malverde | Credit: TELEMUNDO La actriz, quien recientemente en un TEDx Talk confesó que había sufrido una relación abusiva, ha encontrado al hombre con el que se quiere casar, una relación opuesta a la anterior. "Pablo me enseñó lo que verdaderamente es cuando un hombre ama a una mujer, por más cursi que suene. Yo no sabía lo que era tener una relación sana, no conocía eso, nunca lo había tenido, y Pablo me vino a demostrar seguridad, paz, alegría, apoyo incondicional, cero toxicidad, cero celos, y me quiso con todo lo que soy, yo a él", señaló. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sofia Castro con su novio Credit: IG/Sofia Castro "Y obviamente, siempre como lo he dicho, para estar con una pareja que te complemente primero te tienes que amar tú, te tienes que aceptar tú tal cual eres, y fue lo que me pasó. En el momento en que yo trabajé en mí, en el momento en que yo me acepté, me quise y trabajé por Sofía, llegó un hombre a mi lado que me vino a complementar muchísimo más". ¿Habrá boda? "Posiblemente, pero todavía no", contó entre risas. "Yo creo que eso pregúntenselo a él". sofia castro boda novio Credit: Sofia Castro Instagram Pero para ti él es el indicado, ¿no? Ya estás lista, ¿no? "Claro, yo creo que ya. A ver, acabamos de cumplir dos años, para muchos es poco para unos es mucho, pero para mí esa convivencia que nos tocó vivir por la situación que el mundo vivió, de alguna u otra manera nos sirvió para ver si estábamos listos para estar o no estar, para decir 'es esa la persona' y Pablo sí es esa persona, y estoy muy enamorada y muy contenta.

