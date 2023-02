Sofía Castro apoya a Pablo Lyle y pide compasión para el actor: "Es un gran hombre" Sofía Castro expresó su tristeza al ver a Pablo Lyle encarcelado y pidió empatía para el actor mexicano, a quien describe como un “gran hombre”. Mira sus declaraciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sofía Castro mostró su apoyo al actor Pablo Lyle. La actriz, quien es madrina de Mauro, el hijo de Pablo Lyle, pidió compasión y empatía para su compadre. La estrella de telenovelas como La sombra del pasado y Verano de amor está encarcelado en Miami tras ser encontrado culpable de homicidio involuntario. Pablo Lyle fue condenado a cinco años de prisión. La sentencia se hizo pública el 3 de febrero del 2023. Lyle también fue condenado a ocho años adicionales de libertad condicional al ser declarado culpable tras la trágica muerte del cubano Juan Ricardo Hernández en Miami. La hija de Angélica Rivera y José Alberto Castro dijo que visitaría a su amigo en prisión. "La verdad es que yo nunca lo voy a dejar. Creo que los amigos se demuestran más en las malas que en las buenas, y Pablo sabe que voy a estar con él siempre", afirmó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pablo Lyle y Sofia Castro Pablo Lyle y Sofia Castro | Credit: Mezcalent.com; Dimitrios Kambouris/Getty Images for alice + olivia Sofía dijo que no pudo asistir a la sentencia de Pablo Lyle por un asunto personal, pero él y su familia están en sus pensamientos. "Pablo es mi hermano y lo voy a apoyar sobre todas las cosas y siempre voy a estar con él", dijo la actriz. Sofía Castro opinó que el altercado entre Lyle y Hernández tras un incidente de tránsito en Miami —que terminó en la muerte de uno y el encarcelamiento del otro— fue una tragedia para ambas familias. La actriz también mencionó las palabras de Ana Araujo, la esposa de Pablo Lyle, tras darse a conocer su sentencia. "Fue una tragedia por parte de Pablo y fue una tragedia por parte del señor que falleció, y creo que en cualquier situación tienes que ser muy empática, creo que como lo dijo Ana, esta acción no lo define a él como persona, creo que como seres humanos tenemos que ser más empáticos en cualquier situación porque nunca sabes si te puede pasar a ti o te puede pasar alguna desgracia", afirmó Sofía Castro.

