Sofía Vergara enciende las redes con un espectacular bikinazo de fin de año La colombiana está disfrutando de unas merecidas vacaciones de fin de año a la orilla de una exótica playa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La colombiana Sofía Vergara se prepara para darle la bienvenida al año nuevo llena de fuerza y energía, por lo que se trasladó a uno de sus rincones favoritos para relajarse frente al mar y con el sol y sus seguidores como testigos. Mientras la Costa Este sufre los estragos de una tormenta de invierno, la actriz huyó a una exótica playa que ha logrado mantener en secreto durante años, desde donde presumió sus esculturales curvas en un espectacular bikini negro. Vergara, de 50 años, compartió una imagen que no deja nada a la imaginación, como regalo para sus fieles seguidores. "Playa, brisa y mar", tituló la reveladora imagen. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sofia Vergara bikinazo Credit: IG/Sofía Vergara Los halagos no se hicieron esperar, con sus seguidores aplaudiendo su figura. "Absolutamente hermosa", escribió un seguidor. "Así es como las mujeres de hoy en día deberían intentar verse, en vez de [recurrir] a la ruta plástica", comentó otro. "Me encantaría lucir como tú por un día", expresó un tercero. "Divórciate", suplicó otro en tono de broma. Pero de eso nada. Vergara está más enamorada que nunca y su escapada a su paraíso secreto, su casa de descanso llamada Casa Chipi Chipi, también fue para celebrar el cumpleaños número 46 de su esposo Joe Manganiello. "Feliz cumpleaños mi amor", escribió junto a una imagen del actor. "Será un maravilloso 2023 para ti". Al parecer, los tortolitos darán la bienvenida al nuevo año desde su hogar en una supuesta isla tropical. Lo que por el momento se desconoce es si estarán acompañados de sus familiares y amigos.

