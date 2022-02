La exreina de belleza Sofía Aragón revela que sufre fuerte enfermedad que le impide "moverme o caminar" El padecimiento que tiene Sofía Aragón desde hace algunos años, le ha ocasionado problemas a nivel personal y profesional. Ahora, la modelo revela su difícil situación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La exreina de belleza mexicana Sofía Aragón trabaja como conductora de televisión en la emisión Venga la alegría fin de semana. Su repentina ausencia de dicho programa y sin mayor explicación llamó la atención; . Ante ello, la modelo decidió romper el silencio y dio a conocer que todos los días lucha con la enfermedad conocida como endometriosis. "Desde los 16 años padezco una enfermedad o me detectaron una enfermedad que se llama endometriosis. Es un tema muy personal porque, a fin de cuentas, involucra tus trompas, útero, matriz", explicó Aragón a dicho matutino mexicano de TV Azteca. "Fue un mes difícil, mi periodo [menstrual] fue muy doloroso,` al punto de incapacitarme para moverme o caminar. Pero voy a mantenerme fuerte". Como este padecimiento es poco conocido, la presentadora está trabajando en una campaña para dar a conocerlo y ayudar a otras mujeres que les aqueja, y cuyo número alrededor del planeta es importante; de ahí, su interés por difundirlo. "Ha sido una lucha constante para darle más voz; es una enfermedad de la que no se habla mucho, pero creo que casi hasta el 14% de las mujeres del mundo la padecen. Es una enfermedad silenciosa que duele muchísimo. No presenta síntomas tan notorios por eso es difícil de detectar", explicó. "Vamos a darle más voz y más fuerza para que mujeres encuentren cómo solucionarla". Sofía Aragón Sofía Aragón | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sofía Aragón reveló que "ya estoy un poquito mejor" y pretende retomar cuánto antes sus actividades habituales; además, está llevando a cabo un tratamiento que le evite mayores consecuencias y le permita cumplir su mayor meta personal. "Desde hace un par de años empecé un tratamiento nuevo", reveló. "Estoy en un tratamiento que me ayudará a preservar mi reserva ovárica para tener hijos, es mi más grande sueño", concluyó.

