Sofía Aragón hospitalizada de urgencia La modelo mexicana Sofía Aragón, exconcursante de Miss Universo 2019, ha preocupado a todos sus seguidores al informar que había sido hospitalizada de urgencia, y no precisamente por coronavirus. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sofía Aragón Sofía Aragón | Credit: Mezcalent La modelo mexicana Sofía Aragón, quien concursó en Miss Universo 2019, ha preocupado a todos sus seguidores al informar que había sido hospitalizada de urgencia, y no precisamente por coronavirus. La modelo y escritora colgó en Instagram una imagen donde se le ve acostada en una cama de hospital con ayuda respiración artificial y anunció que estaba padeciendo un cuadro de neumonía que despertó la alerta de los doctores. "Hace tres días empecé con temperatura y malestar en la garganta. Después de dos pruebas COVID que salieron negativas me confié y seguí con mi vida normal, ignorando por completo los síntomas que tenía en mi cuerpo: dolor de garganta, pecho, pulmones y cabeza, temperatura y tos", relató Aragón. Sofía Aragón Sofía Aragón | Credit: Sofía Aragón/Instagram "Los tomé como una pequeña gripa estacional y la ignoré por completo. Hoy estoy en el hospital, tengo neumonía", dijo. También instó a todas las personas a cuidarse de las enfermedades respitarias aunque no se trate de la covid-19. "¡Amigos! No por el hecho de no ser covid significa que debemos confiarnos y descuidarnos... seguramente voy a estar perfecta en un par de días, pero de verdad, cuídense", finalizó. Por el momento se desconocen otros detalles de la salud de la modelo. SUCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Sofía Aragón Sofía Aragón | Credit: Mezcalent Anteriormente se ha conocido que Aragón sufrió un fuerte episodio de depresión y a diario lucha con ello. "En mi caso, sí necesité ayuda profesional, terapia y mucha cercanía familiar, aunque nunca llegué a pensar en temas de suicidio", dijo al diario mexicano Reforma. "Creo que es importante reconocer la enfermedad a tiempo, ya que todo se puede superar". "La mayor responsabilidad de un ser humano es ser feliz y hacer del mundo al que vino un mejor lugar", asegura. "Me estoy esforzando por cumplir ambas cosas".

