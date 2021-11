Sofía Aragón anunció desde el hospital que ya está mejorando: ¿le darán de alta? Sofía Aragón, quien esta semana tuvo que ser hospitalizada de urgencia, le ha comunicado a sus seguidores que su salud afortunadamente ya está mejorando. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sofía Aragón Sofía Aragón | Credit: Mezcalent La modelo mexicana Sofía Aragón, quien esta semana tuvo que ser hospitalizada de urgencia, le ha comunicado a sus seguidores que su salud afortunadamente ya está mejorando. "Ayer fue un día complicado, pero ya me siento mucho mejor", dijo Aragón en Instagram. "Mis pulmones están respondiendo muy bien al tratamiento. Si Dios quiere, mañana estamos fuera del hospital", añadió. La concursante de Miss Universo 2019 agradeció a todos los que se han preocupado en los últimos días por su estado de salud. "Gracias a todos los que han estado al pendiente de mí, por sus mensajes y sus detallitos", dijo. Por su parte, su hermana Mariana declaró al diario El Universal que la modelo "se encuentra estable, está respondiendo bien al tratamiento". Hace unos días Aragón despertó la preocupación de sus seguidores cuando apareció en una foto desde una cama de hospital conectada a un aparato de respiración artificial. En ese momento anunció que estaba padeciendo un cuadro de neumonía. "Hace tres días empecé con temperatura y malestar en la garganta. Después de dos pruebas COVID que salieron negativas me confié y seguí con mi vida normal, ignorando por completo los síntomas que tenía en mi cuerpo: dolor de garganta, pecho, pulmones y cabeza, temperatura y tos", relató. "Los tomé como una pequeña gripa estacional y la ignoré por completo. Hoy estoy en el hospital, tengo neumonía", dijo. SUCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Aragón invitó a todas las personas a cuidarse de las enfermedades respitarias aunque no se trate de la covid-19. "No por el hecho de no ser covid significa que debemos confiarnos y descuidarnos... seguramente voy a estar perfecta en un par de días, pero de verdad, cuídense", sostuvo.

