¡Shakira presume el talento de su sobrina bailando su "Copa vacía"! La artista compartió un video de Isabella Mebarak haciendo la famosa coreografía viral de su último hit musical. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El arte corre en la familia. Y es que, Shakira no es la única cuya vena artística pasea por sus venas, su sobrina Isabella Mebarak también apunta maneras en esto del entretenimiento. Ha sido la propia cantante colombiana quien ha presumido a la joven, compartiendo un video de ella bailando su hit, "Copa vacía". Hace unos días, Shakira invitaba a su público a danzar al ritmo de este hit con Manuel Turizo, otro éxito mundial con el que vuelve a batir récords. Isabella Mebarak y Shakira Isabella Mebarak y Shakira | Credit: Instagram/isabellamebarak; Luke Walker/Getty Images La joven artista no dudó en hacer la coreografía con la que demostró estar a la altura de las circunstancias. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vestida con ropa interior deportiva morada y cubierta por un hoodie, Isabella se apuntó al baile viral de su tía con gran estilazo. "Mi sobrina Isabella", escribió Shak junto a un emoticono con ojos de corazón. La joven es una enamorada del arte y la pintura en toda su extensión. Tal es así, que cuando la intérprete de "Te felicito" apenas se instalaba en Miami, asistió a una exposición de Isabella. Su obra fue expuesta en la famosa galería Les Couleurs, donde estuvo acompañada por sus padres, hermanos, amigos y su tía del alma. La llegada de Shakira a la Ciudad del Sol no solo es un acercamiento al mercado musical donde siempre ha triunfado sino, sobre todo, a su familia, con quien puede vivir momentos tan emocionantes como este.

