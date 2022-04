Descubre quién es la sobrina de Cynthia Klitbo que también es actriz Cynthia Klitbo heredó su talento a una familiar cercana, se trata de su sobrina, quien también tiene una larga carrera profesional. Conócela. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Cynthia Klitbo cuenta con una sólida carrera profesional más de 35 años y se ha convertido en una respetada primera actriz, su hija Elisa Fernanda, aunque debutó en la actuación, aún ni decide si seguirá o no los pasos de su madre. Sin embargo, una familiar cercana de la protagonista de la serie Junta de vecinos también se desenvuelve en el mundo histriónico; se trata de su sobrina Christel Klitbo, quien ya tiene años en el ambiente artístico. La joven Inició como actriz en la obra Aladino cuando tenía cinco años. Su debut televisivo lo realizó, en 1989, en la telenovela Carrusel, al lado de Gaby Rivero y Ludwika Paleta; en dicha producción encarnó a una niña niña de carácter alegre y bromista, pero, a la vez, cariñosa y bastante sensible que llevaba por nombre Valeria Ferrer; así estudió la carrera de actuación en CasAzul Artes Escénicas Argos. Continuó su trabajo histriónico teniendo una particular atracción por los escenarios teatrales, donde ha participado en los montajes Bullyng rosa: cosa de niñas y Sexo 2.0, por mencionar solo algunos. Incluso, durante la pandemia, se dedicó a realizar monólogos vía digital. Cynthia Klitbo Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de desarrollarse como cantante, productora y escritora, estudió joyería. También tiene otra gran pasión y es coach fitness. Así, le gusta combinar todas sus actividades. Cynthia Klitbo y Christel Klitbo Credit: Christel Klitbo Instagram Si bien, ha realizado programas de televisión en México como Mujer, casos de la vida real. Su camino profesional la ha llevado a participar en producciones internacionales como Fear the Walking Dead, Señorita Pólvora y La ladrona, entre otras; también ha realizado diversos cortometrajes cinematográficos. Christel Klitbo también mantiene una cercana relación con su tía Cynthia Klitbo, como ambas lo han demostrado al dar a conocer imágenes de su convivencia juntas.

