Dicen que sobrina de Anahí es un "clon" de la ex RBD. ¿Es para tanto? Mira la imagen y juzga tú mismo. La adolescente, que cumplió esta semana 14 años, tiene un gran parecido físico con su tía. ¡Mira la foto y juzga tú mismo! Moisés González Si bien no se convirtió en mamá hasta principios de este año, Anahí comenzó a poner en práctica su faceta maternal hace hace casi tres lustros con la llegada al mundo de Ana Paula, su sobrina. La adolescente, hija de su hermana Marichelo Puente, cumplió el pasado martes 14 años. Siempre activa en las redes sociales, la ex RBD no dudó en dedicarle un sentido mensaje a su princesita que como era de esperar desató la locura de sus fieles seguidores. "Feliz cumpleaños mi niña hermosa. Tú me enseñaste todo lo que hoy pongo en práctica con Manu. Jugaba a ser mamá contigo de bebé. Te amo. Ya eres muy grande", expresó la intérprete de éxitos como "Sálvame" o "Mi delirio" en Instagram junto a una foto del festejo. La adolescente no tardó en agradecer a su tía por tan lindas palabras. "Te amo demasiado. Mil gracias por estar siempre para mí y en todo. Te amo", escribió en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con sus recién cumplidos 14 años, Ana Paula está convertida en una linda jovencita que cada vez se parece más a su tía. Al menos eso es lo que piensan muchos fans de la artista mexicana. "Cada día que pasa se parece más a ti", se puede leer entre los cientos de comentarios que inundaron las redes sociales tras la bella felicitación de Anahí a su sobrina. "Sigue siendo tu clon y cada vez más", comentó por su parte otra fan. Quien también se deshizo en elogios hacia la adolescente en las redes fue la hermana de Anahí y mamá de la adolescente. "Hace 14 años Dios me dio el regalo más maravilloso, me regaló la dicha de ser tu mamá. Gracias mi amor por llenar mi vida de sonrisas, por darme tantas alegrías y hacer que todos los días me sienta la mamá más orgullosa del mundo. Te amo con toda mi vida. Feliz cumpleaños amor mío", expresó Marichelo.

