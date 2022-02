Snoop Dogg pone en alto el nombre de los latinos en concierto con Banda MS y rinde homenaje a Vicente Fernández Snoop Dogg cantó icónicos temas musicales mexicanos y enalteció la música latina frente a un público de 35,000 personas en Los Angeles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si una sorpresa tuvieron quienes asistieron este fin de semana a un concierto de Banda MS en Los Angeles, fue la aparición de Snoop Dogg en el escenario cantando icónicos temas musicales mexicanos y poniendo en alto el nombre de la música latina frente a un público de 35,000 personas. "Me siento honrado de estar aquí. Estoy feliz de estar aquí. Siento que la música latina y la música que hago se merecen la una a la otra, debemos unirnos, debemos hacer música juntos, hablar juntos", declaró a la prensa el rapero estadounidense. "Este es el primer paso para mostrarle al mundo que podemos trabajar juntos, podemos hacer cosas juntos, podemos unir dos culturas y dos géneros musicales para crear algo hermoso. Y eso es lo que represento. Represento a personas de todas las nacionalidades", añadió. El también actor y productor aseguró que es un fanático de la música latina y que siempre ha apoyado a la comunidad latina en su país, y así lo demostró al acompañar a la banda en el escenario con temas como "Tragos amargos", de Ramón Ayala, y "Volver, volver" y "El Ray", de Vicente Fernández, respectivamente. Del Charro de Huentitán, Snoop Dogg dijo a la prensa que siempre lo admiró. "Me encantaba su música. Me encanta lo que representaba", sostuvo el cantante, quien en nombre de don Chente repartió rosas desde el escenario. Cuando le preguntaron si estaría dispuesto a hacer una gira por todo México, respondió que sin dudas lo haría. "Me encanta la comunidad latina... siempre he apoyado a la comunidad latina. Así que poder retribuir, es algo hermoso", aseguró. Los reporteros presentes le hicieron saber al rapero que los mexicanos lo habían apoyado durante la espectacular presentación en el Super Bowl junto a Eminem, Dr. Dre, 50 Cent, Kendrick Lamar y Mary J. Blige. "Los aprecio a todos. Me sentí así, eh, yo también estaba representando a la comunidad mexicana, porque crecí con amigos mexicanos, crecí con familiares mexicanos y algunos de mis nietos son mexicanos", aseguró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El gran concierto tuvo lugar en el Crypto.com Arena, conocido anteriormente como Staples Center, en la ciudad de Los Ángeles. Además de Snoop Dogg, a Banda MS la acompañaron Edén Muñoz y Las 2 de la S en este concierto que forma parte de su gira "Gracias a ti tour", por Estados Unidos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Snoop Dogg pone en alto el nombre de los latinos en concierto con Banda MS y rinde homenaje a Vicente Fernández

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.