La Lista VIP: Sofía Castro llega a Hollywood con Snag, gira de Los Fabulosos Cadillacs y más Sofia Castro protagoniza una película llena de acción, pasión y aventura ¡mira el tráiler! Además: todo sobre la gira de Los Fabulosos Cadillacs, el estreno de Peter Pan en Disney+ y más Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir sofia castro snag Credit: Cortesía Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda cultural y no te aburras ni un minuto. Snag, protagonizada por Sofía Castro y Jaime Camil La hija de Angélica Rivera y el productor José Alberto Castro, Sofía Castro, llega a la pantalla grande con Snag, una película de acción, pasión y aventura. Protagonizada por Jaime Camil, Ana Ortiz, David Zayas y Ben Milliken, la película sigue a un solitario hombre australiano que se siente derrotado al enterarse que la mujer que ama y había sido declarada muerta, en realidad está viva y se encuentra secuestrada por un grupo de peligrosos criminales. Para vencer a estos delincuentes, debe buscar aliados para ir tras ellos y así poder rescatar al amor de su vida. Snag estrena el 28 de abril en formato digital y cines selectos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gira de Los Fabulosos Cadillacs Los Fabulosos Cadillacs anunciaron cuatro nuevas fechas para su gira estadounidense de 2023. El cuarteto de espectáculos comienza el 22 de septiembre en el Smart Financial Centre de Houston, TX., seguido por paradas en Dallas y Nueva York, antes de culminar en Hollywood, FL., en el Hard Rock Live. Los Fabulosos Cadillacs, liderados, desde casi 40 años, por Vicentico, el carismático líder y cofundador, y Sr. Flavio, bajista y corista, emergieron desde Argentina para convertirse en un reconocido grupo internacional cuyo inconfundible sonido, en constante evolución, se basa en innovadoras fusiones de ska, reggae, samba, rock, pop y salsa. Las entradas estarán disponibles a partir del martes, 25 de abril en fabulososcadillacs.com Peter Pan y sus amigos vuelan a la tierra de Nunca Jamás. Protagonizada por Alexander Molony y Ever Anderson Jovovic, la película narra la historia de una niña y sus hermanos envueltos en una emocionante aventura con un niño que se niega a crecer". La cinta se estrenará en la plataforma de Disney+ el próximo 28 de abril. Cóctel para celebrar el Cinco de Mayo: El Poblano el poblano ilegal mezcal Credit: Cortesía Ingredientes: 2 oz. Ilegal Mezcal Joven, 2 rodajas de chile poblano, 1 oz. jugo de limón, 0.5 oz. néctar de agave, sal de chipotle, 3 cucharaditas de chipotle en puré de adobo, sal. Preparación: mezcla todos los ingredientes en una coctelera con hielo y agita con movimientos suaves y constantes. Vierte en un vaso decorado con sal y ¡salud!

