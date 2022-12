Se revela la situación de salud de Pedro Rivera, quien fue hospitalizado El lunes 5 de diciembre, se dio a conocer que Pedro Rivera había sido ingresado a un hospital y, finalmente, fue operado. ¿Qué le sucedió? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El lunes 5 de diciembre de 2022, se dio a conocer que Pedro Rivera fue hospitalizado |en Estados Unidos; ante ello, han surgido rumores de su condición de salud que señalan problemas con la próstata. Así, Pedro Rivera Jr. habla al respecto y da a conocer la situación médica por la que atraviesa su padre. "[Mi padre Pedro Rivera] me dice 'estoy muy bien, voy a necesitar una operación'. Eso fue hace tres semanas y no se lo comenté a nadie. Hablé con Juan y Rosie, ellos si sabían, tuvo que ser hospitalizado y el lunes fue operado", mencionó Rivera Jr. al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Quiero que mi padre les explique eso [su enfermedad] porque me lo explicó, pero creo que es algo que el debe decir públicamente". De acuerdo con el pastor, el patriarca de la famosa dinastía se está recuperando favorablemente, pero desconocía cuándo saldría del hospital. "Fuimos a verlo, mi hijo y yo, y está muy, muy bien, gracias a Dios. Creo que lo iban a dar de alta, pero no hemos escuchado nada todavía", advirtió. "Pero está muy bien, comiéndose un chocolatito". Pedro Rivera Pedro Rivera | Credit: Sipa/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pedro Rivera Jr. aseguró que Pedro Rivera desconocía la gravedad de su situación pese a realizar los estudios médicos adecuados; por lo tanto, la enfermedad empeoró con el paso del tiempo. "Nosotros no sabíamos, solamente él lo sabía; pero creo que es algo de 30 años [atrás]. Es algo crónico; entonces, si estaba mal la situación", explicó. "No creo que él se quisiera quedar en silencio, pero los mismos doctores le decían 'todo está bien, no hay nada de malo'; hasta que un amigo doctor le dijo 'tú tienes este problema crónico y necesitas arreglarlo'".

