Sirey Morán será la presentadora de un nuevo show junto a Jomari Goyso: todos los detalles ¿Qué es lo que la gente no sabe de Jomari Goyso? De todos los consejos que te ha dado, ¿cuál ha sido el mejor? Sirey Morán lo cuenta todo Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir sirey moran nuevo programa junto a jomari goyso Credit: Mezcalent Tras convertirse en la nueva reina de Nuestra belleza latina, Sirey Morán pudo participar como conductora en Premio lo nuestro, y ahora se estrena al lado de Jomari Goyso como presentadora de Lo más vixto en la nueva aplicación gratis de TelevisaUnivision, Vix. "Estoy muy contenta de ser parte del proyecto de Lo más vixto, el cual estoy haciendo con Jomari Goyso, les llevamos recomendaciones de un poco todo lo que hay, porque es que la verdad, Vix es una plataforma tan amplia, hay tanto, que de repente entras y dices bueno, ¿qué quiero?", dijo a las cámaras de Mezcalent. La reina de belleza pasó de ser juzgada por Goyso a compartir cámaras junto con él. Sirey Moran Credit: UNIVISION SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué es lo que la gente no sabe de Jomari Goyso? "La verdad es que Jomari es bien sin filtro; como lo ven en redes sociales, él así es de peculiar en la vida real. Es muy trabajador y me sorprende bastante, mi admiración total porque hace tantas cosas". De todos los consejos que te ha dado, ¿cuál ha sido el mejor? "El mejor consejo que me ha dado es que me active mucho en las redes sociales, que es el futuro, incluso 'que si la foto del perfil', 'que si mi cabello…'. Ustedes saben que incluso él me cambió el color de cabello, así que son muchos los consejos de Jomari Goyso". Un tip de belleza "Verlo a él porque te inspira, o sea, realmente en persona es intachable en cuanto a su vestimenta y su cutis y su cabello". Alejandra Espinoza Sirey Morán, ganadora de NBL 2021 | Credit: UNIVISION ¿Qué más viene para ti? ¿Este es el único proyecto? "No, no es el único proyecto, algo más se está cocinando por ahí, y estoy viviendo en México por este nuevo proyecto y Lo más vixto se hace en Miami, así que pues tengo que viajar a Miami constantemente, pero mi base va a ser México por ahora", apuntó. "Y me voy acoplando, poco a poco conociendo a más personas y sintiéndome más acompañada".

