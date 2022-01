Muere Shane, el hijo de 17 años de la cantante Sinead O'Connor El joven llevaba desaparecido desde le pasado jueves y la policía irlandesa había compartido un llamamiento público para el inicio de su búsqueda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 6 de enero Shane, hijo de la controversial cantante Sinead O'Connor desapareció del hospital en el que estaba ingresado y no había dado noticias desde entonces. La policía irlandesa hizo un llamamiento público para la búsqueda inmediata del joven y la colaboración ciudadana. Pero no pudo ser. El adolescente de 17 años apareció sin vida el día después. Un triste episodio que la propia artista ha compartido en sus redes sociales con un mensaje que rinde tributo a su hijo. "Mi bello hijo, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, la luz de mi vida, decidió acabar su lucha en la tierra hoy y ahora está con Dios. Que descanse en paz y nadie siga su ejemplo. Mi bebé. Te amo tanto. Por favor, estáte en paz", escribió en su cuenta de Twitter. Sinead O'Connor Credit: Facebook/Sinead O'Connor Poco antes del desenlace, la intérprete se había mostrado muy molesta de que el hospital en el que se encontraba su hijo antes de desaparecer no le prestaran más atención sabiendo su condición. "¿Cómo un niño de 17 años traumatizado y al borde del suicidio en el Tallaght Hospital ha podido desaparecer? El hospital, claro está, niega todo tipo de responsabilidad. ¿Si le pasa algo a mi hijo? Demandas", amenazó. Desde el dolor, la artista siguió escribiendo mensajes, esta vez unas palabras tan amorosas como desesperadas a su hijo, ofreciéndole toda su ayuda y apoyo. Por sus frases, se percibe el temor que tenía de que algo grave le pudiera suceder. "Shane, tu vida es preciosa. Dios no esculpió esa hermosa sonrisa en tu bello rostro por nada. Mi mundo colapsaría sin ti. Tú eres mi corazón. Por favor, no dejes de latir. Por favor, no te hagas daño. Ve al Gardai (policía irlandesa) y te llevaremos al hospital", escribía el mismo día de su desaparición. Desde su perfil de Twitter, Shuhada' Davitt, su nombre desde que se lo cambiara en 2018, la cantante también ha dedicado a su hijo una canción de Bob Marley y un sinfín de palabras de amor. "Siempre serás mi luz, siempre estaremos juntos. Ninguna frontera puede separarnos". QEPD.

