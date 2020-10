Sin pierna y con la mejor sonrisa: Una tierna ex Miss Colombia vuelve a nadar en el mar Con una actitud heroica y en brazos de su prima, así fue el emocionante momento en el que Daniella Alvarez volvió al mar tras su cirugía, en un video que nos sacó las lágrimas. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este verano sucedió lo impensable para esta bella y encantadora ex Miss Colombia, Daniella Álvarez. Por culpa de la complicación surgida después de una pequeña cirugía, la modelo terminó sometida a cinco operaciones en las que finalmente terminó perdiendo su pie y su pierna tuvo que ser amputada. La forma ejemplar en la que Daniella Álvarez afrontó la desdicha y la manera heroica en la que ha enfrentado su minusvalía, le ha generado un amor desmedido en las redes y alrededor de tres millones de personas celebran ahora junto a ella cada pequeña victoria en su día a día. Image zoom Daniella Alvarez/instagram La última conmovió profundamente: su primer baño en el mar tras la operación, de la mano de su prima, Orieta Payares, y con una emoción y una humildad que nos sacaron las lágrimas. Image zoom INSTAGRAM Daniella Alvarez “Y después de todo lo duro y lo difícil que ha sido mi proceso, ¡qué linda recompensa es volver a sentir el agua del mar! Llevaba días preguntándome cómo sería volver a nadar, pero más que eso, era mi duda de no saber si volvería a disfrutarlo como antes….”, escribió bajo el video. “Y otra vez lo compruebo: NADA ES IMPOSIBLE. Aquí estoy con mi prima hermana del alma, quien en mis días más duros me prometió que juntas volveríamos al mar... Aquí estamos y yo demasiado feliz ❤ Te amo, Orieta. Gracias Dios”, dijo con la hermosa sencillez a la que tiene acostumbrados a sus seguidores. Un bellísimo ejemplo de superación que está inspirando a miles de personas alrededor del mundo a apreciar con gratitud cada detalle valioso que damos por sentado. “¡Difícil, pero logré ponerme de pie y tomarme la foto! Qué rico es poder caminar y que Vds. puedan hacerlo. ¡Pequeñas cosas que damos por hecho y que otros sueñan con poder! Esperando con ansias mi pierna…”, confesó tras este nuevo logro mientras espera su ansiada prótesis. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Parece increíble que hace apenas unos meses esta joven gozara de perfecta salud y así lo recordó ella misma: “Mi corazón no late, ¡BAILA! ¡Miren este video que encontré bailando con mis dos piernas!! ¡Quiero bailar yaaaa! Espero poder sorprenderlos bailando champeta, solo que esta vez lo haré con mi prótesis. Amén, amén”. “Estar vivo es el mejor regalo”, escribió sabiamente la conductora dominicana Nahiony Reyes bajo las imágenes de la feliz sirenita nadando en el mar. Y es que esta Miss Colombia 2011 se ha convertido en toda una inspiración, eso está claro.

Close Share options

Close View image Sin pierna y con la mejor sonrisa: Una tierna ex Miss Colombia vuelve a nadar en el mar

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.