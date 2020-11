Close

¡Sin palabras! ¡Entramos en casa de Kim Kardashian convertida en un nido de tarántulas! Si detestas a los grandes bichos de patas peludas, ¡no sigas leyendo! La decoración de este año de Kim y Kanye West te dejará tiritando. ¡Hacemos un video tour de la mansión con una decoración icónica e insuperable! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Algo digno de verse… ¡Impresionante la decoración de Halloween de la fabulosa mansión de Kim Kardashian y Kanye West en Calabasas convertida en un gigantesco nido de arañas! Si hablamos de enfrentar miedos, ya que la influencer asegura que encontrarse una tarántula en casa sería su peor pesadilla, ¡visto lo visto le damos un A+ con creces a la esposa del rapero! Así paseó ella misma por su fastuoso hogar de California, ¡dando un tour no apto para aracnofóbicos! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Ya que cancelaron Halloween y no hay intercambio de dulces ni fiestas, quería crear un ambiente muy festivo para los niños. Mi peor pesadilla es encontrarme con una tarántula gigante en casa… ¡Pero esperen a ver todo por dentro!”, dijo mientras caminaba hacia el interior de su hogar, mostrando cómo habían convertido su biblioteca en un trampolín. “¡Qué locura”, dijo ella misma al atravesar los largos pasillos, convertidos en túneles envueltos en telas de araña, iluminados con luces rojas y animados con música de misterio. Largas arañas peludas de distintos tamaños caían del techo hasta llegar al centro del “nido” donde otra monstruosa tarántula asustó a sus hijos, a juzgar por las voces que se escuchan de fondo... ¡No es para menos! Después Kim siguió su camino hasta llegar a la sala comedor, donde una enorme araña hacía las veces de lámpara, para llegar a la cocina y observar que su gigante sala de televisión también estaba perfectamente decorada para la ocasión. Arañas corrían por la televisión encendida, mientras que su hija mostraba a sus seguidores cómo funcionan sus sofás-toboganes… ¿Así o más lujo? Y la guinda del pastel fueron sus disfraces, tanto el de ella como el de su esposo Kanye West, impecablemente diseñados por Balenciaga. ¡Sin palabras! ¡Desde luego, superar esto el año próximo va a estar difícil!

