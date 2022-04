Sin Llorar, la exitosa opción de entretenimiento que surgió como una charla entre amigos Cuatro amigos y compañeros de trabajo descubrieron que había otra forma de hablar de su gran pasión, el fútbol, y de otros temas de interés común. Su creación está rompiendo esquemas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Programas de deportes hay muchos, en todas las plataformas y para todos los gustos. Sin embargo, ha llamado la atención el podcast Sin Llorar, una propuesta que surgió en septiembre de 2019. Sus cuatro conductores, John Laguna, Mariano Trujillo, Claudio Suárez y Rodolfo Landeros, han logrado una emisión fresca, auténtica, alegre y llena de complicidad que hace sentir a escucha como si estuviera en la sala de su casa siendo testigo de una charla entre amigos. "Comenzó por la necesidad de expresarnos como lo hace cualquier aficionado al fútbol, más allá de que todos trabajamos en la televisión y emitimos una opinión, y un análisis, era expresarnos de la forma como se habla en la calle, en los campos de fútbol, entre amigos, entre los papás, etc.; es muy distinto. Entonces, terminábamos de trabajar y nos quedábamos platicando algunos minutos, a veces horas, todavía del fútbol en un tono distinto y surgió la idea de grabar lo que seguíamos comentando", detalló Trujillo a People en Español. "Fue más un proyecto de amigos intentando expresar lo que nos gusta, que es el fútbol, pero sin filtros". Los locutores además, tienen un toque distintivo porque son diferentes generaciones compartiendo sus puntos de vista; no solamente, de fútbol, también de asuntos comunes; incluso, de cine; además, gustan de tener invitados que se adaptan a su estilo. "De repente, también abordamos algunos temas cotidianos que nos pasan como cualquier persona normal. O recomendamos películas, libres", mencionó Suárez. "Somos amigos; hay buena química entre nosotros, nos llevamos muy bien a pesar qué hay diferencias de edades considerables, pero hay muy buena onda. Creo que gran parte del éxito de este podcast Sin Llorar es eso, la relación de los cuatro", agregó Laguna. "Ayuda que no hay límite de tiempo y el lenguaje, que es un poco más coloquial, sería la palabra, porque nos soltamos". Uno de los mayores retos al que tuvieron que enfrentarse fue la cuestión técnica, debido a que iniciaron poco antes de la pandemia y poco a poco "tuvimos que comprar un equipo más profesional"; sin embargo, pese a tener mayores recursos no perdieron su esencia y realizan sus comentarios "sin filtros". De hecho, esa es la clave de su éxito. "La autenticidad personal creo que es nuestro sello más característico", comentó Landeros. John Laguna, Mariano Trujillo, Claudio Suárez y Rodolfo Landeros Credit: Sin Llorar Instagram "No se trata de un espacio noticioso, porque no damos noticias. Nosotros debatimos y chocamos en cuanto a maneras de pensar, en que estuvo bien o mal", agregó. "Es una especie de tertulia como si estuviéramos o en un bar o en la casa de la sala de tu tío platicando". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, ser un espacio relajado no implica "nada más hacer bromas", porque también ofrecen un debate sólido sobre los temas que tratan. "También hablamos en serio cuando nos toca analizar partidos y los analizamos con seriedad", advirtió Suárez. "Hay una amistad genuina detrás de todo esto", John Laguna Justamente, contar con cuatro integrantes, donde "cada individuo tiene una personalidad distinta, un sello" y "hay una amistad genuina detrás de todo esto" que es evidente, ha resultado muy atractivo para el público y para Pitaya que ahora hace una mancuerna profesional para lanzar este podcast a nuevos mercados. "Notaron ese factor diferencial en Sin Llorar, se les hizo atractivo, a nosotros también se nos hizo atractivo el sumar fuerzas para seguir creciendo con su experiencia y sus recursos", reveló Trujillo. "Ya éramos un buen producto y pero creo que Pitaya nos ha potencializado", continuó. "Pitaya quiere conectar con el público de habla hispana en los Estados Unidos y evidentemente el fútbol es un tema que le gusta y apasiona mucho a la gente". Sin Llorar con John Laguna, Mariano Trujillo, Claudio Suárez y Rodolfo Landeros está disponible en todas las plataformas digitales de manera gratuita y "cada lunes por la mañana hay un nuevo episodio, donde abordamos los temas más importantes del deporte", entre otros tópicos. Se puede acceder al podcast a través del siguiente enlace: https://www.pitaya.fm/sin-llorar/

