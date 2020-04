¡Sin complejos! ¡Orgullosa de su celulitis, la venenosa Sandoval baila en traje de baño! En un video que a buen seguro te hará reír, la conductora venezolana de Suelta la Sopa liberó su cuerpo a ritmo de samba, ¡sin faldas y a lo loco! By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Odiada y amada a partes iguales por su excéntrica personalidad y su indudable carisma, la venenosa ha vuelto a hacerlo. En un sorprendente y simpatiquísimo video, la conductora venezolana de Suelta la Sopa, Carolina Sandoval nos dejó con la boca abierta cuando decidió liberar sus carnes y grabarse de esta forma tan chistosa para gritarle al mundo… ¡Adiós complejos! “Ajá ¡hoy es un día de sol y mi celulitis lo sabe!” dijo para celebrar este acto primaveral de liberación en época de cuarentena, meneando su cuerpo en traje de baño, con grandes lentes de sol y tubos en la cabeza… “Quisiera ser como tú y no tener complejos… Felicidades”, le contestó una de sus seguidoras entre muchas otras que también vieron en este clip toda una inspiración. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace poco Carolina Sandoval también nos sorprendía con la misma alegría en otro video en el que la indomable conductora volvió a hacer aplomo de sus peculiares dotes de baile. Eso sí, esta vez lo hizo con un atuendo un poco más discreto para animarnos con cierta rebeldía a quedarnos en casa durante la cuarentena. La banda sonora elegida en esta ocasión fue La Bomba, y así danzó al son de un movimiento sexy… “Porque uno sí se puede divertir en casa, porque uno sí puede hacer una fiesta virtual sin abrir la puerta de tu casa… Porque la #cuarentena es eso, bailar en casa, comer en casa, visitar a la gente por FaceTime…”, aseguraba esta ciudadana responsable enfrentándose, como sugieren los científicos, a la única forma posible de frenar la pandemia del coronavirus. ¡Quedándonos en casa! Advertisement

