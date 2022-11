El emocionado regreso de Silvia Pinal a la escuela primaria a donde fue de niña Silvia Pinal ha vivido uno de los momentos más emocionantes de su vida al visitar la escuela primaria a la que asistiera en Cuernavaca. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Silvia Pinal ha vivido uno de los momentos más emocionantes de su vida en los últimos tiempos. La legendaria actriz mexicana dio un salto a su niñez cuando visitó la escuela primaria a la que asistió en Cuernavaca, Morelos. Pinal recorrió las instalaciones de la escuela Enrique Pestalozzi, donde estudió durante tres años, en el marco del premio Venera Cuernavaca 2022 en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, que le concedió el gobierno municipal, según reportaron varios medios mexicanos como Milenio. En la escuela, en la que fue recibida por alumnos y maestros entre aplausos y vítores, la actriz consultó los archivos y los anuarios de la época de los 50 donde aparece su foto. "Están preciosas las fotos, qué maravilla que tengan todos estos recuerdos", dijo ante los presentes, entre los que se encontraba María del Carmen, una de sus compañeras de clases. "Esto no tiene precio, la compañía, estar buscando cosas, recordando cosas, todo lo que he vivido aquí, las gentes con las que trabajé, estudié. Son cosas que no se pueden olvidar jamás; para mí, el tener una escuela donde estudié, donde tuve premios, porque no era yo muy estudiosa, pero me agradecieron muchas cosas que nunca olvidaré", sostuvo. Silvia Pinal Silvia Pinal | Credit: Mezcalent "Me siento emocionada y con el deseo de estar con ustedes. Tengo recuerdos muy hermosos, muy lindos y cariñosos. Me siento agradecida, niños, ustedes tienen una oportunidad muy grande, aprovéchenla y cuando quieran y tengan deseos de hacer cosas y pueda yo ayudarles, me avisan", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz de 91 años recientemente fue homenajeada en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México, por sus más de seis décadas como actriz y productora.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El emocionado regreso de Silvia Pinal a la escuela primaria a donde fue de niña

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.