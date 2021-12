Silvia Pinal sale del hospital Tras estar internada en un hospital de la Ciudad de México, por algunos días, Silvia Pinal fue dada de alta. Se revelan todos los detalles de su situación de salud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de seis días de estar hospitalizada a causa de una afección cardíaca y haber dado positivo a COVID-19; y pese a haber presentado una infección en las vías urinarias, Silvia Pinal fue dada de alta para continuar su recuperación en casa. Esta información fue confirmada por su primogénita Sylvia Pasquel. "Me enteré que ya va a salir mi mamá del hospital, yo supongo que ya debe estar llegando a su casa. Lo que pasa es que se decidió, en lugar de pasarla a otro cuarto de terapia normal, mejor llevarla a su casa con todos los cuidados para evitar que se pudiera contagiar de alguna otra cosa en el hospital", mencionó a los medios de comunicación. "Nadie se puede acercar, es como si estuviera en terapia intensiva. Todo está bien. No puede estar en contacto con nadie. A mí ya me dijo el doctor que no me puedo acercar, porque, por obvias razones, ya estoy ruca. No puedo acercarme porque la puedo contagiar o me puedo contagiar", aclaró. "Mi mamá está súper bien, va a estar muy bien cuidada". Poco después, se confirmó que la protagonista de la película Las mariposas disecadas ya se encontraba en su casa. "La decisión no fue nuestra, el doctor que lo estaba atendiendo fue el que nos dijo. Es que por su edad y su condición pulmonar, es mejor que esté en su casa y no esté propensa a una bacteria mucho más fuerte como las que andan en en el hospital y esa fue la razón", explicó el hijo de Pinal, Luis Enrique Guzmán. Silvia Pinal Credit: Agenica México SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El productor musical explicó que ya está habilitado el hogar de su madre para que tenga los cuidados pertinentes. "Estamos muy contentos de que ya tenemos a mi mamá aquí en su casa, obviamente vamos a tenerla en un protocolo de seguridad muy estricto, tanto por órdenes del doctor, como para que no se vaya a contagiar nadie", explicó. Luis Enrique Guzmán dio a conocer cómo se encuentra Silvia Pinal. "No tiene tanque de oxígeno, tiene un compresor de oxígeno, pero no tiene catéter, no está canalizada, no tiene restricción de dieta, está de buen humor, el virus no le hace ni cosquillas", concluyó.

