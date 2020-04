"¡Tenemos Silvia Pinal para rato!". La primera actriz sale victoriosa de su delicada operación La veterana intérprete se recupera tras el estado de alarma de su salud. Este ha sido el emotivo mensaje que le ha dedicado su hija Alejandra Guzmán. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Siempre ha sido una guerrera, dentro y fuera de los escenarios. Una vez más ha vuelto a dar ejemplo de ello. Después del susto de salud que obligó a Silvia Pinal a ingresar de urgencias en quirófano para operarse de la cadera, la primera dama de la escena ha salido bien y superado la intervención quirúrgica. Eran sus hijas, Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel, quienes nos informaban al respecto con esperanzadores y emotivos mensajes en sus redes. Una noticia que recibimos con gran alegría tras unas horas de preocupación e incertidumbre. "Mi mamá salió muy bien de su operación, ya nos parecemos más. Ahora también tiene cadera de titanio", escribió la cantante con su peculiar sentido del humor. Por su parte, Sylvia también informó con palabras de aliento y dicha a sus seguidores del buen estado de su querida madre. "Gracias a Dios mi mami salió bien de la operación. ¡No tengo palabras para agradecer su cariño, apoyo y solidaridad! Con el corazón en la mano, mi familia y yo les decimos: ¡mil gracias, tenemos Silvia Pinal para rato!", anunció desde Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Son muchas las muestras de cariño que la primera actriz ha recibido en las últimas, empezando por su nieta y bisnieta, Frida Sofía y Michelle Salas, quienes por un momento se olvidaron de sus diferencias para pedir oraciones por el estado de salud de Silvia. La protagonista de Viridiana se fracturaba la cadera en un accidente sufrido en su casa de Ciudad de México y tuvo que ser inmediatamente trasladada al hospital para ser operada. Desde People en Español queremos transmitir nuestra profunda alegría a la familia por las buenas noticias. Advertisement

