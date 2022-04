Dos arrestados por el robo a Silvia Pinal en su propia casa Dos personas han sido detenidas por su presunta implicación en el robo de unas joyas en la casa de Silvia Pinal en un exclusivo barrio de Ciudad de México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dos personas han sido detenidas por su presunta implicación en el robo de joyas en la casa de Silvia Pinal , un suceso que de acuerdo con su hija Sylvia Pasquel, la tiene profundamente triste. Varios medios de prensa mexicanos como Aristegui Noticias informaron que una enfermera y un cerrajero fueron detenidos por el robo que tuvo lugar en la casa de la actriz de 91 años en la colonia Jardines del Pedregal de la Ciudad de México. En declaraciones a la prensa, Pasquel aseguró que un sujeto desconocido trató de engañar a una de las enfermeras de Pinal. "El sábado yo recogí a mi mamá a las 3 de la tarde porque yo me la llevé a una comida que tenía con unos amigos, entonces salimos de aquí de la casa, nos paramos en el súper a comprar unas botellitas de vino para llevar a la fiesta", dijo su hija. "Llegamos a la reunión, bajamos a mi mamá y estaba muy padre todo, ahí estábamos conviviendo, y de repente como a las 4:30 llega la enfermera y me dice que la otra enfermera le había mandado un mensaje diciéndole que había hablado un tal Alejandro diciéndole que yo lo había mandado a recoger unas cosas de mamá", contó. Aunque Pasquel advirtió que no entregara nada, la enfermera que solo llevaba tres días trabajando en la casa de Pinal, entregó las joyas. Silvia Pinal Silvia Pinal | Credit: (Photo by Edgar Negrete/Clasos.com/LatinContent via Getty Images) "Acto seguido, comentándole en la comida, le dije al chofer que se regresara a casa de mi mamá a ver qué estaba pasando. Cuando estaba aquí el cerrajero tratando de violar la puerta llegaron las patrullas y llegaron también los policías de aquí en la esquina", dijo Pasquel. Afortunadamente, las joyas eran "de bisutería", todo falso, pero el suceso ha sensibilizado mucho a su madre. "Está triste porque, al final del día, violan tu intimidad y violan tu espacio y se llevan cosas que te ha costado trabajo ganar y comprar. Pero afortunadamente nada más fue algo material y pues fue mucha bisutería", aseguró la actriz. Silvia Pinal SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También dijo que tomarían acciones legales contra los implicados. "Por supuesto que la enfermera y el cerrajero están detenidos y están en investigación igual que las otras dos enfermeras. Claro que vamos a tomar acciones porque no se vale que a sabiendas en esta época de cómo se manejan este tipo de extorsiones, una señora de esa edad caiga tan ingenuamente en una situación como esta, que se salga de la casa y que vaya a entregar el botín. Me parece demasiado ingenua", sostuvo.

